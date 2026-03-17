Modifican integración de JUCOPO y OAF

Zacatecas, Zac.-Ante las y los diputados fue presentado el informe del cómputo de las actas de cabildo de los Ayuntamientos Municipales del Estado, respecto de la minuta proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman varias disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de democracia deliberativa y participativa en los municipios; programas presupuestarios y programas operativos anuales; así como diversos derechos humanos de la población, aprobada el 11 de diciembre del 2025 por el Pleno de esta legislatura.

En el detalle del cómputo se dio cuenta que, se recibieron 27 actas de cabildo dentro de los 30 días naturales, conforme lo establece la fracción III del artículo 164 de la Constitución Política de la entidad, debidamente certificadas por cada uno de los secretarios de gobierno municipal, y 24 Ayuntamientos que no remitieron a esta Soberanía su respuesta, dando un total de 27 aprobaciones a favor, y 31 aprobaciones por afirmativa ficta.

APROBACIONES

Conformación de los Órganos de Gobierno

Luego de que la diputada Ma. Elena Canales Castañeda manifestó su voluntad de adherirse al Partido Nueva Alianza y se conformara el Grupo Parlamentario correspondiente, la Asamblea aprobó por unanimidad el Acuerdo de Órgano de Gobierno, por el que se modifican los acuerdos número 75 y 80, relativos a la conformación de la Junta de Coordinación Política y la integración del Órgano de Administración y Finanzas.

Mediante la aprobación del Acuerdo de Órgano de Gobierno, la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez se integra a la Junta de Coordinación Política como secretaria, mientras que la diputada María Elena Canales Castañeda se suma como secretaria al Órgano de Administración y Finanzas.

Regulación, supervisión, vigilancia y control de las instituciones de tecnología financiera

A fin de que se puedan fortalecer los mecanismos de regulación, supervisión y vigilancia de las Instituciones de Tecnología Financiera, así como de las plataformas digitales que ofrecen servicios financieros, el diputado Oscar Rafael Novella Macías propuso exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, particularmente para que, aquellas que otorgan préstamos o créditos a través de aplicaciones móviles o plataformas digitales, garanticen la protección de los usuarios, prevenganprácticas fraudulentas, eviten abusos financieros y salvaguarden el patrimonio de las personas.

Tras considerar que, también se debe considerar necesario que dichas autoridades implementen estrategias coordinadas para identificar, investigar y sancionar a aquellas aplicaciones y plataformas que operen sin autorización o que incurran en prácticas fraudulentas o abusivas en perjuicio de los usuarios, el Pleno legislativo aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo, luego de que se considerara como un asunto de urgente y obvia resolución.

Revisión integral de unidades médicas, clínicas y hospitales ubicados en el semi desierto

El diputado José David González Hernández propuso exhortar a la Coordinación Estatal Zacatecas de los Servicios Públicos de Salud IMSS BIENESTAR, a la delegación del IMSS en Zacatecas y a los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, para que tengan a bien realizar una revisión integral de las unidades médicas, clínicas y hospitales ubicados en el semi desierto zacatecano.

El legislador destacó en tribuna que este tipo de diagnósticos resulta fundamental para fortalecer el sistema de salud, ya que permite identificar con precisión en qué unidades médicas existen carencias de personal, equipamiento o infraestructura, y de esta manera orientar las acciones institucionales para mejorar la cobertura médica.

Tras considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, el Punto de Acuerdo fue aprobado durante la misma sesión con 23 votos a favor y 2 abstenciones.

INICIATIVAS

Aplicación de la legislación ambiental respecto a motocicletas con escapes modificados

La diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera presentó la iniciativa de Punto de Acuerdo que tiene como objetivo exhortar a las autoridades estatales y municipales a reforzar la aplicación de la legislación ambiental y de movilidad respecto a motocicletas con escapes modificados que generan detonaciones sonoras, a fin de fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública, tránsito, vialidad y protección ambiental, y garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las familias zacatecanas.

La legisladora promovente recordó en tribuna, que en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas se establece que corresponde a las autoridades estatales y municipales prevenir, controlar y reducir las distintas formas de contaminación ambiental, entre las cuales se encuentra la contaminación generada por emisiones sonoras que superan los límites permisibles.

Diagnóstico oportuno de insuficiencia renal

Posteriormente, la diputada Karla Guadalupe Estrada García hizo del conocimiento de la Asamblea la iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaria de Salud Federal, a la Secretaria de Salud del Estado de Zacatecas, así como a los 58 Ayuntamientos del estado de Zacatecas, para que en el ejercicio de sus atribuciones,establezcan de manera permanente y coordinada, acciones que promuevan el diagnóstico de manera oportuna y con ello la prevención de la insuficiencia renal crónica en Zacatecas.

La legisladora dio cuenta de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social que evidencia que, para el caso del estado de Zacatecas, actualmente se atiende a 648 pacientes con insuficiencia renal en unidades médicas ubicadas en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. De este total, 348 pacientes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, mientras que el resto continúa bajo tratamientos médicos especializados. Tan sólo durante el año 2025 se realizaron nueve trasplantes de donador vivo, con una tasa de sobrevida cercana al 85%. Con estas cifras, aseguró la promovente, se refleja la magnitud del desafío sanitario que enfrenta nuestra entidad y la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y detección oportuna de esta enfermedad.

Juan Manuel de la Rosa “Hijo Predilecto del Estado de Zacatecas”

El diputado José David González Hernández propuso declarar al artista Juan Manuel de la Rosa como Hijo Predilecto del Estado de Zacatecas, tras asegurar que no es solamente un reconocimiento a su trayectoria individual, sino un acto de justicia y gratitud hacia un hombre que dedicó su existencia a honrar, a través de la belleza, el nombre de su tierra.

Este nombramiento, dijo el promovente, representa el reconocimiento de la sociedad zacatecana a uno de sus más ilustres hijos, cuya obra permanecerá como un patrimonio espiritual y cultural de nuestro pueblo.

Jornaleros agrícolas

Por su parte, la diputada María Dolores Trejo Calzada sometió a la consideración del Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforma la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, a fin de reconocer y proteger los derechos de los jornaleros agrícolas, incorporando mecanismos legales que garanticen su acceso a condiciones laborales dignas, seguridad social y oportunidades reales de desarrollo en las comunidades rurales.

Mediante la reforma propuesta, se buscan atender la problemática de los jornaleros desde una visión integral, reconociendo que su situación no se limita a una cuestión laboral, sino que involucra dimensiones sociales, económicas, culturales y de derechos humanos; además, se permitirá establecer bases normativas para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Campo, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, articule esfuerzos y recursos para el diseño e implementación de políticas públicas intersectoriales en favor de este grupo social.

Nueva Ley de la Función Notarial para el Estado de Zacatecas

El diputado Marco Vinicio Flores Guerrero hizo del conocimiento de la Asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley de la Función Notarial para el Estado de Zacatecas, con el objeto de regular la función notarial en la entidad.

La iniciativa de Ley gira en torno a cuatro puntos sustantivos: inclusión de sistemas tecnológicos, establecimiento de la carrera notarial, creación de una visitaduría general notarial, y fortalecimiento de la colegiación.

Tenencia responsable de mascotas

Finalmente, el diputado José Luis González Orozco presentó la iniciativa de reforma a la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas, la cual tiene como objetivo prevenir accidentes, proteger la integridad física de las personas, fomentar la tenencia responsable de mascotas y asegurar una convivencia segura y ordenada en los espacios públicos del Estado de Zacatecas, fortaleciendo así el interés superior de la niñez, la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo, sin menoscabo de los derechos de los animales de compañía.

El legislador promovente consideró necesario y socialmente justificado establecer que, toda persona propietaria, poseedora o encargada de un animal de compañía, según su especie, está obligado a mantenerla sujeta mediante collar o arnés y necesariamente una correa al transitar con él en la vía pública, como una medida preventiva, razonable y proporcional que contribuya a evitar hechos lamentables y a construir entornos públicos más seguros para todas y todos.

DICTAMEN

Reformas a la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas

Quienes integran la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, dieron a conocer el dictamen por el que se reforma y adiciona en diversos artículos la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas, a fin de promover la capacitación para la comercialización de los productos agrícolas, así como estimular el aprovechamiento sustentable de plantas y frutos comestibles que se desarrollan de forma natural en el campo zacatecano.

Durante el apartado de asuntos generales participaron la diputada Ana María Romo Fonseca y el legislador Martín Álvarez Casio.

Agotado el orden del día, la Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Ma. Teresa López García, citó a las y los legisladores para el jueves 19 de marzo a las 11:00 horas, para la siguiente sesión de Pleno.