Nuevo comedor escolar fortalece nutrición en Villa García

Villa García, Zac.- A partir de hoy, más de 50 alumnas y alumnos de la Telesecundaria “Vicente Guerrero”, ubicada en la localidad El Copetillo, del municipio de Villa García, tendrán oportunidad de saborear deliciosos desayunos calientes, tras la puesta en marcha de un espacio alimentario, por parte del Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila.

Esta acción es resultado del impulso de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien ha priorizado el fortalecimiento de programas que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia en la entidad.

Para la operación de este comedor escolar, se realizó una inversión superior a los 150 mil pesos, destinada al equipamiento con diversos implementos de cocina, lo que permitirá ofrecer alimentos preparados en condiciones adecuadas de higiene, calidad y seguridad.

El espacio alimentario representa un punto de apoyo fundamental para garantizar la solvencia alimentaria de las y los estudiantes, contribuyendo a que cuenten con la energía necesaria para su aprendizaje y desarrollo diario.

A través de la entrega de desayunos calientes, se busca fortalecer su nutrición, mejorar su rendimiento escolar y generar condiciones de igualdad para quienes más lo necesitan.

Este tipo de acciones tiene un impacto positivo en las familias de la comunidad, al aliviar la carga económica y brindar la certeza de que sus hijas e hijos reciben una alimentación digna y balanceada, durante su jornada escolar.

Con lo anterior, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de continuar el impulso de políticas públicas que atiendan de manera directa las necesidades básicas de la población, especialmente en comunidades que requieren mayor respaldo, al apostar por un futuro con mejores oportunidades para todas y todos.

—ooOoo—