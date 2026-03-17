Promueve Pepe Saldívar a Guadalupe como destino romántico y nupcial

Zacatecas, Zac.-Con la finalidad de impulsar a Guadalupe, Pueblo Mágico como destino romántico y de bodas, el gobierno que encabeza Pepe Saldívar llevará a cabo este próximo 27 de marzo el evento “Pasarela Sueño Nupcial” en el Jardín Juárez.

Se trata de una iniciativa, la cual involucra a diversas empresas locales, así como a las Direcciones de Juventud, Cultura y la subdirección de Turismo del municipio de Guadalupe, con lo cual se abre una opción más para seguir impulsando tanto la economía como la riqueza cultural y arquitectónica del municipio.

Por su parte, Aarón Basurto, Director de Juventud del municipio manifestó que por instrucciones del alcalde Pepe Saldívar, está impulsando al Pueblo Mágico de Guadalupe como sede de celebraciones de bodas.

“Ahorita fue una pequeña demostración de lo que vamos a tener el próximo viernes 27 de marzo en el Jardín Juárez, enfrente del Convento de Guadalupe, y la finalidad es que obviamente, como dice la convocatoria, dando las facilidades en el municipio, donde tenemos espacios para poder hacer las ceremonias religiosas, este muchas fincas, donde ya Guadalupe es un punto de encuentro para poder tener y llevar a cabo esta celebración tan grande”, indicó el funcionario.

Por su parte, la Directora de Cultura, Yoltic Díaz y la Subdirectora de Cultura aseguraron que este es un importante paso para que los bellos rincones de Guadalupe sean testigos de uniones matrimoniales, generando recuerdos inolvidables, tanto en los novios como en los asistentes a estas ceremonias.

Finalmente cabe señalar que también se contó con la presencia del estilista José Alfaro; el maestro joyero Iván Viltore; el Director de la Agencia DIR, Guillermo Vargas; el diseñador Manuel Mancera; así como el Gerente de Ventas de la agencia Chevrolet, Alejandro González.