Zacatecas lidera modelo oncológico innovador en México

Zacatecas, Zac.- Zacatecas se convertirá en uno de los dos estados pioneros en el país en adoptar un nuevo modelo de atención oncológica que integra, en un solo proceso de acto único, desde la detección temprana hasta la resolución del cáncer de mama.

El anuncio fue realizado por Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, durante La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde Zacatecas fue señalado junto con Colima como primer estado receptor del esquema.

Este logro es resultado directo de la gestión del Gobernador David Monreal Ávila, quien desde el inicio de la administración impulsó el fortalecimiento de los servicios de salud en la entidad, con la consolidación de la infraestructura y operación de las unidades médicas del IMSS-Bienestar en Zacatecas.

Gracias a estas acciones sostenidas en materia de salud, el estado cuenta hoy con una unidad oncológica operativa y con las condiciones técnicas necesarias para recibir e implementar este modelo de vanguardia, lo que posiciona a Zacatecas a la altura de los estándares internacionales en la lucha contra el cáncer.

El esquema presentado por el director Alejandro Svarch Pérez se estructura en dos ejes fundamentales; el primero es la unidad de acto único, donde mediante brigadas territoriales y equipos de detección indoloros e inalámbricos instalados en centros de salud, se identifica cualquier lesión mayor a cinco milímetros susceptible de estudio de mastografía.

En ese mismo momento se puede realizar la toma de biopsia, cuyo análisis patológico es apoyado por inteligencia artificial, una tecnología que ha demostrado superar en sensibilidad diagnóstica incluso a paneles de especialistas.

El segundo eje del modelo establece tiempos explícitos de atención, desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento con quimioterapia y radioterapia no transcurrirán más de 40 días, un compromiso que coloca a México en la vanguardia mundial del inicio temprano del tratamiento oncológico.

El Director General del IMSS-Bienestar explicó que la selección de Zacatecas responde a la existencia previa de infraestructura oncológica que facilita la adaptación e incorporación del nuevo esquema. Esto, porque la entidad ya contaba con una unidad oncológica del IMSS-Bienestar que servirá como base operativa para el despliegue del modelo.

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