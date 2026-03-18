Amplían en Zacatecas meta de acopio de frijol a 96 mil toneladas

Zacatecas, Zac.- Como resultado de las gestiones realizadas por el Gobernador David Monreal Ávila ante autoridades del Gobierno de México, el programa de acopio de frijol en el estado de Zacatecas amplió su meta a 96 mil toneladas.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que se llevó a cabo una reunión muy productiva en Palacio Nacional con diferentes actores de la administración pública federal, entre ellos Alimentación para el Bienestar, instancia encargada de operar el programa de frijol en la entidad.

Acompañado por el Secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes; el Subsecretario de Agricultura, Juan Manuel Martínez García, y Juan Antonio Rangel Trujillo, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), dijo que el logro es incrementar 8 mil 500 toneladas adicionales a lo que en este momento se ha adquirido.

Asimismo, hay un incremento de 40 mil toneladas respecto al año anterior y una derrama económica aproximada a los 2 mil 600 millones de pesos en beneficio de las y los productores zacatecanos.

Se reportó que, hasta la fecha, en el estado de Zacatecas se han acopiado 87 mil 900 toneladas de frijol, y se logró incrementar el cierre del programa hasta las 96 mil toneladas.

El representante de Sader en Zacatecas, Juan Antonio Rangel Trujillo, resaltó que el Gobernador David Monreal Ávila ha encabezado personalmente esta mesa de trabajo, y que los resultados son reflejo de un esfuerzo coordinado entre el gobierno estatal y el federal.

Destacó que la meta inicial del programa era de 80 mil toneladas, fue superada y ampliada hasta las 96 mil como consecuencia directa de las negociaciones impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, adelantó que vendrán más anuncios en el marco de la alianza que se está construyendo entre el Gobierno de México y el de Zacatecas, con la expectativa de que los resultados en beneficio del campo zacatecano sean positivos.