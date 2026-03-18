Entregan Pepe Saldívar y UAZ clínica comunitaria en Santa Mónica

Zacatecas, Zac.- El Municipio de Guadalupe se sigue consolidando como el epicentro en materia de salud gracias a la coordinación entre el gobierno federal que preside Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal a cargo de David Monreal y el municipal liderado por Pepe Saldívar.

Se trata de la entrega de una nueva clínica en la comunidad de Santa Mónica, modelo de atención universitaria y comunitaria, que atenderá a 2 mil 500 habitantes, principalmente de las comunidades de Tacoaleche, Zóquite y Santa Mónica, con el único fin de fortalecer el acceso a servicios de salud para la población.

Este modelo, se lleva a cabo gracias al programa “La Clínica es Nuestra” implementado por el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal y municipal, que ha rehabilitado e inaugurado clínicas nuevas, ha entregado equipo nuevo además de la construcción del Hospital Regional de Especialidades en el municipio el cual contará con 42 especialidades, con más de 200 camas y atenderá a cerca de 500 mil derechohabientes.

Durante la inauguración de la clínica el Presidente Pepe Saldívar señaló estar agradecido con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador David Monreal por el apoyo en las acciones en materia de salud no solo para el municipio sino también para sus 28 comunidades.

Durante su mensaje el primer edil también agradeció la colaboración de la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialmente al área de ciencias de la salud, al IMSS-Bienestar, a Servicios de Salud del Estado, así como al personal directivo y administrativo que ofrecerá los servicios en medicina general, enfermería, fisioterapia, nutrición, odontología, química sanguínea y salud pública.

Cabe señalar que este modelo permitirá acercar a la población servicios básicos de prevención, detección oportuna, diagnostico inicial y atención médica de primer nivel, contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de las familias con un costo mínimo de recuperación.

Durante su intervención Carlos Marcos Hernández Magallanes, Coordinador Estatal del IMSS-BIENESTAR, felicitó al gobierno de Pepe Saldívar por ser punta de lanza en los trabajos en materia de salud que tienen el objetivo de garantizar los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones Pepe Saldívar busca consolidad un esquema de salud comunitario cercano, accesible y articulado que permita ampliar la cobertura de servicios médicos en zonas donde el acceso a la atención especializada resulta limitado, contribuyendo así al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de las familias guadalupenses.

A este evento de inauguración también asistieron, Hans Hiram Pacheco García, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Analí Infante Morales, Sindica Municipal; Alfredo Salazar Santiago, Coordinador del Área de Ciencia de la Salud de la UAZ; Pedro Reyes Picasso, Delegado de la Comunidad de Santa Mónica y Saúl Cordero Becerril, Diputado Local.