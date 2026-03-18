Organiza IEEZ Conversatorio Avances y Retos de Mujeres en Partidos Políticos

Zacatecas, Zac.- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, realizó el conversatorio Avances y Retos de las Mujeres en los Partidos Políticos”, un espacio de diálogo con las titulares de los organismos de mujeres de los partidos políticos, donde se reflexionó sobre los desafíos y logros en la participación política de las mujeres.

En su intervención de apertura del conversatorio, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Ma. de la Luz Domínguez Campos, expresó que los derechos humanos y políticos de las mujeres son resultado de la lucha y la exigencia firme de miles de mujeres. Señaló que este camino ha implicado años y décadas de abrir brecha en espacios que históricamente les fueron negados, así como de cuestionar estructuras y rechazar el silencio como una opción. En este sentido, subrayó que los avances alcanzados representan conquistas colectivas que obligan a continuar fortaleciendo la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.

Destacó que, a lo largo de esta historia, ha existido un espacio fundamental: los Organismos de Mujeres de los Partidos Políticos, desde donde se ha impulsado la defensa de sus derechos, en ocasiones de manera visible y, en otras, con discreción y estrategia, pero siempre con la convicción de transformar la realidad para que más mujeres accedan a dirigencias partidistas y a cargos de elección popular.

En su intervención la Secretaria de las Mujeres del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Zacatecas, Martha Mónica Román González, invitó a las mujeres de los Partidos Políticos a representarlos de manera propositiva con inteligencia y que se valore que las mujeres en los partidos han formado comunidades muy valiosas sin el uso de la violencia.

Por su parte, Zulema Yunuén Santacruz Márquez, Coordinadora de Mujeres del PRD Zacatecas, expuso que una de las principales barreras que enfrentan las mujeres en los procesos internos de selección es la persistente percepción de que su participación responde únicamente al cumplimiento de cuotas, lo que limita su capacidad para incidir plenamente en la toma de decisiones.

Señaló que, en la práctica, es necesario que las mujeres que acceden a cargos públicos, como las Presidencias Municipales, puedan ejercer el poder de manera efectiva; sin embargo, en muchos casos enfrentan resistencias, incluso al interior de los propios cabildos.

Al compartir su experiencia como diputada de la LXIV Legislatura dijo que vivió ataques directos hacia su persona, además de obstáculos para integrarse a los órganos de gobierno del Poder Legislativo. Indicó que estas vivencias le permitieron asumir el compromiso de contribuir a allanar el camino para las mujeres que participen en legislaturas futuras.

La presidenta del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Teresa Villegas Santillán, señaló que aún persisten condiciones de desigualdad entre las candidaturas de mujeres y hombres, particularmente en el acceso a recursos económicos y apoyo logístico para el desarrollo de actividades de campaña y destacó la importancia de fortalecer la capacitación de quienes participan en estos procesos, ya que ello puede marcar una diferencia significativa.

Hizo un llamado a las mujeres a conocer los mecanismos internacionales y las legislaciones nacional y local que protegen y garantizan su participación política en condiciones de igualdad.

En su intervención, la Secretaria de las Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas, María de los Ángeles Becerril Velázquez, señaló que persisten importantes retos relacionados con el acceso a recursos económicos, así como la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Compartió que, durante su experiencia como síndica municipal, enfrentó este tipo de violencias, donde se cuestionó las capacidades de las mujeres para desempeñar cargos públicos.

Ante este contexto, hizo un llamado a las mujeres a no desistir y a continuar participando activamente, a pesar de las adversidades.

Por su parte, Elizabeth Mauricio González, Secretaria de las Mujeres del Partido Acción Nacional, invitó a las mujeres que participan en los partidos políticos a construir alianzas más allá de las diferencias, reconociendo un objetivo común: el empoderamiento femenino. Señaló que este puede ser una herramienta clave para eliminar los obstáculos que enfrentan, como el acceso a los espacios donde se definen las candidaturas y a las propias postulaciones.

Indicó que las mujeres continúan enfrentando estereotipos relacionados con las labores de cuidado del hogar y la crianza, así como resistencias en algunos municipios, donde persisten expresiones de rechazo a ser gobernados por una mujer. Añadió que también son objeto de cuestionamientos y calumnias respecto a la obtención de candidaturas.

En su intervención, Carla Valeria Araujo Hernández, encargada del Sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo, expresó que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres está relacionado con las triples jornadas, es decir, la exigencia de participar en el ámbito laboral y, al mismo tiempo, asumir de manera predominante las responsabilidades del cuidado del hogar, lo que genera condiciones de desgaste.

Enfatizó los cuestionamientos constantes que reciben las mujeres relacionados con su género, preferencia sexual y capacidades. En este sentido, hizo un llamado a reconocer a las mujeres en su diversidad y a generar condiciones que les permitan acceder a espacios de toma de decisiones.

La Coordinadora Ejecutiva Estatal de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza Zacatecas, Kathia Guadalupe Tenorio Ulloa, destacó que, en la promoción de los derechos de las mujeres, resulta fundamental el trabajo conjunto entre mujeres y hombres para crear condiciones que permitan a más mujeres acceder a espacios de toma de decisiones.

En materia de violencia, lamentó que, en algunos casos, esta también sea ejercida por otras mujeres y señaló que existen factores que agravan la violencia contra las mujeres en el ejercicio del poder, como el cuestionamiento constante de sus capacidades y la hipersexualización, la cual puede impactar incluso en su vida privada.

Finalmente, las participantes compartieron diversos ejemplos de violencia que han enfrentado en el ejercicio de sus cargos como síndicas, diputadas, representantes de partidos políticos, presidentas de comités ejecutivos municipales y académicas. Señalaron que, en múltiples ocasiones, su trabajo ha sido desvalorizado, han sido objeto de agresiones incluso físicas y han enfrentado intentos de desplazamiento de sus cargos para favorecer a otras personas con vínculos familiares dentro de las dirigencias. También, denunciaron prácticas como la invisibilización de su labor, la minimización de su trayectoria política y el ejercicio de sus funciones sin poder acceder los recursos económicos necesarios.

A pesar de estas adversidades, coincidieron en que dichas experiencias les han permitido fortalecerse, abrir espacios y promover acciones en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, hicieron un llamado a las dirigencias de los partidos políticos para que el respaldo a las mujeres no se limite al discurso, sino que se traduzca en acciones concretas que impulsen su participación.

De igual forma, subrayaron la importancia de visibilizar tanto las prácticas que limitan la participación de las mujeres como aquellas que contribuyen a su fortalecimiento. Advirtieron que, en algunos casos, han enfrentado incluso amenazas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la sororidad más allá de los partidos. Finalmente, señalaron que estas condiciones inciden en que muchas mujeres decidan no participar en la vida política, lo que representa un reto adicional para los partidos al momento de postular candidaturas femeninas.

En el evento estuvieron presentes el Consejero Presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas; las Consejerías Electorales, Yazmín Reveles Pasillas, Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez, Blanca Cecilia Martínez Escobedo, Víctor Manuel Trejo Juárez; así como el Secretario Ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León.