Reconoce Pepe Saldívar a artesanos guadalupenses como parte esencial del Pueblo Mágico

Zacatecas, Zac.-Reconociendo que las y los artesanos de Guadalupe son una parte fundamental para conservar las tradiciones y enriquecer la cultura del municipio como Pueblo Mágico, el gobierno que encabeza Pepe Saldívar, llevó a cabo una ceremonia dedicada a este gremio en su día.

La Presidenta Honorífica del DIF, Paulina Hernández encabezó la presentación de la obra de arte “Mural del artesano”, ubicado en la calle Independencia del primer cuadro de la ciudad, donde agradeció el trabajo invaluable, a quienes detienen el tiempo de nuestra cultura mediante esculturas, pinturas y otras obras de arte.

“Muchas felicidades en este día tan especial, día del artesano, siempre los he reconocido y admirado, especialmente a los de Guadalupe, soy una fan de las artesanías que hacen, de sus manos mágicas que transmiten la identidad y la cultura de nuestro municipio”.

“Mi esposo Pepe Saldívar no me dejará mentir, tenemos la casa llenas de piezas artesanales de Guadalupe, y las tenemos expuestas con mucho orgullo”, indicó la presidenta del DIF.

Asimismo, agradeció la disposición del Director del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Christian Alan Joseph Flores Rodríguez, quien donó una de las bardas del centro para la realización del muro.

Posteriormente, tras la develación de este nuevo mural, que se suma a los muchos otros que embellecen la imagen urbana del municipio, se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a más de 60 artesanos guadalupenses de textil, arte wirarika, plata, alfarería, metalistería, cartonería, talabartería, herrería, cantera, arte en madera entre otras técnicas que se practican en nuestro municipio.

Además, se tomó protesta a y entregó nombramientos de la mesa directiva inicial del padrón de artesanos del municipio de Guadalupe, conformada de la siguiente manera: Alejandro Flores Rodríguez, presidente de la mesa directiva de artesanos; Laura América Velasquez Roque, coordinadora; Refugio Guevara Saucedo, vocal 1; Julián Villegas Mariscal, vocal 2 y Lucía Carbajal Aguilar, vocal 3.

Finalmente, cabe señalar que estuvieron presentes en dicho evento la Síndica Municipal, Analí Infante Morales; el Cronista de Guadalupe, Fernando Villegas; parte del cuerpo edilicio del Ayuntamiento, así como el pintor Pablo Chávez, quien junto con su colectivo conformado por Mónica Sánchez, Ruth Rangel, Pablo Chávez, Arturo Solís, Cristóbal Peña y Fanny Flores, realizaron el mural.