FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por portación de armas

Zacatecas, Zac.-La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La carpeta de investigación fue iniciada, derivado de la recepción de un desglose de actuaciones remitido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través del cual, puso a disposición de la FGR en la entidad a de José “N”, Alexis “N” y Pablo “N”, junto con dos armas de fuego largas, tres armas de fuego cortas y 14 cartuchos útiles.

De acuerdo con los hechos, autoridades policiales estatales lograron la detención de José “N”, Alexis “N” y Pablo “N”, en el municipio de Loreto, Zacatecas y los pusieron a disposición del Ministerio Público del fuero común, quien declinó la competencia a la Fiscalía Federal en la entidad.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, realizó las diligencias correspondientes y turnó el caso al juez, quien dictó la vinculación a proceso de los ahora imputados y la prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

A las personas mencionadas en este comunicado se le presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR) reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, cualquier duda, se comunique al número telefónico de Ventanilla Única de Atención (VUA) 4929239840 y al correo electrónico [email protected]