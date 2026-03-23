Lleva Gobierno de Pepe Saldívar programa “Transformando el ciclo” a adolescentes de Zóquite

Zacatecas, Zac.- El programa “Transformando el ciclo” llegó a la comunidad de Zóquite, particularmente a la Preparatoria Estatal “Jesús Reyes Heroles”, donde 77 alumnas fueron beneficiadas con un kit de menstruación digna.

Con el mensaje de que debemos de tocar el tema de la menstruación sin tabúes, el Gobierno municipal de Pepe Saldívar, siguiendo la estrategia nacional de Menstruación Digna, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, continúa con la entrega de kits en las diferentes preparatorias de Guadalupe.

En esta ocasión, la Directora del DIF municipal, Estrella Martínez Alonso, a nombre de la Presidenta Honorífica, Rocío Paulina Hernández Terán, encabezó la entrega de estos paquetes, en la institución educativa “Jesús Reyes Heroles”, ubicada en la comunidad mencionada.

“Seguimos con la entrega de kits a las jovencitas de diferentes preparatorias, porque esto es un tema que no debe de ocultarse, al contrario, debe de platicarse y de ofrecer un apoyo que representa seguridad, salud y un ahorro económico para las familias”, indicó la funcionaria municipal.

Por su parte, el director de la Preparatoria, Jesús Eduardo Varela de Lara, agradeció el apoyo constante recibido tanto por el Gobernador David Monreal, como por el alcalde Pepe Saldívar, que en ocasiones anteriores ya se ha beneficiado a la escuela con la construcción de una cooperativa, una barda perimetral, entrega de proyectores y mochilas, además de estos kits para las alumnas de la institución.

Finalmente, cabe señalar que estos kits, que incluyen toallas sanitarias, trípticos informativos, estuche para toallas y pulsera para llevar el conteo de días que dure el período, seguirán entregándose en otras escuelas tanto en comunidades como en la cabecera de Guadalupe.