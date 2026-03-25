Fortalece CDHEZ cultura de derechos humanos en Monte Escobedo

Monte Escobedo, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) llevó a cabo una Jornada de Derechos Humanos en el municipio de Monte Escobedo, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto, promoción y protección de los derechos fundamentales entre las y los servidores públicos, así como en la comunidad educativa.

Como parte de estas actividades, la Presidenta de la CDHEZ, Dra. Maricela Dimas Reveles, impartió la capacitación “Aspectos Básicos de los Derechos Humanos” dirigida al personal del Ayuntamiento, en la que destacó la importancia de que quienes desempeñan funciones públicas actúen con apego a los principios de legalidad, respeto y dignidad humana, a fin de prevenir posibles violaciones a los derechos humanos.

Durante su intervención, la Ombudsperson subrayó que el trabajo coordinado entre instituciones es fundamental para garantizar el respeto de los derechos de todas las personas, al tiempo que enfatizó la necesidad de acercar estos temas a todos los municipios, sin importar su ubicación geográfica. Asimismo, destacó la relevancia de atender problemáticas actuales como la violencia escolar, la salud mental y la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el marco de esta Jornada, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la CDHEZ y el Ayuntamiento de Monte Escobedo, encabezado por el Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Galván, mediante el cual se ratifica el compromiso de trabajar de manera conjunta en acciones de capacitación, difusión y prevención en materia de derechos humanos.

En su mensaje, el alcalde reconoció la importancia de esta colaboración interinstitucional, señalando que las actividades impulsadas por la CDHEZ, como talleres y pláticas en instituciones educativas, contribuyen a la prevención, detección y atención de la violencia escolar, beneficiando directamente a las y los jóvenes del municipio.

Como parte de las acciones en el ámbito educativo, se impartieron diversas capacitaciones en instituciones del municipio, entre ellas la Escuela Secundaria Técnica No. 20 “Santos Bañuelos Bañuelos”, con el tema “Prevención de la Violencia Escolar”.

Asimismo, se visitó la Secundaria Federal “J. Félix Bañuelos”, ubicada en la comunidad de Laguna Grande, donde se impartió la capacitación “Prevención del Suicidio”, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y brindar herramientas para la detección oportuna de factores de riesgo.

De igual forma, en la Preparatoria “Valentín Gómez Farías” y en la Escuela Telesecundaria “Trinidad García de la Cadena”, se desarrollaron capacitaciones sobre “Derechos y deberes de las madres y padres”, así como “Prevención del acoso escolar”, con el propósito de fortalecer entornos escolares seguros y fomentar la corresponsabilidad entre familias y comunidad educativa.

Con estas acciones, la CDHEZ refrenda su compromiso de seguir impulsando una cultura de paz, respeto y promoción de los derechos humanos en todo el estado.