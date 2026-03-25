Fortalece Pepe Saldívar programa de pavimentación en calles de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El Programa de rehabilitación de calles continúa en el municipio de Guadalupe, en esta ocasión el Presidente Municipal Pepe Saldívar supervisó la pavimentación de la calle Oyamel, ubicada en la colonia Arboledas.

Reconociendo la aportación por parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como del gobierno encabezado por David Monreal, los cuales se mezclan con recursos del municipio, el alcalde constató que la maquinaria ya se encuentra de nuevo en cabecera para seguir pavimentando.

“La maquinaria ya se encuentra de nuevo en la cabecera municipal, esto tras haber estado en la zona de las comunidades rehabilitando la carretera que va de Tacoaleche a Casa Blanca, ahora se encuentra en la colonia Arboledas, donde hará lo propio en varias calles”

“Hoy empezamos en la calle Oyamel, donde las y los vecinos agradecen que el programa haya llegado a este punto de la ciudad, gracias al trabajo en equipo que hemos formado con la Presidenta, el Gobernador, así como con la Diputada Susana Barragán y el Diputado Saúl Cordero, quienes han sido grandes gestores para beneficio de Guadalupe”, indicó.

Por su parte, la señora Lourdes, vecina de la colonia Arboledas, agradeció que tanto el gobernador como el presidente municipal hayan volteado a esa zona donde la rehabilitación total de las calles ya era algo necesario.

Asimismo, el edil agregó que además de este programa de pavimentación, el municipio de Guadalupe mantiene desplegadas sus cuadrillas de bacheo, trabajando a la par y atendiendo diversos reportes ciudadanos.

Finalmente, cabe señalar que los trabajos continuarán en Arboledas para pavimentar otras calles aledañas para posteriormente seguir en otras colonias de Guadalupe, tal y como se comprometieron las autoridades al inicio de este programa.