Invertirán más de 2 mil mdp en obra pública en Zacatecas durante 2026

Zacatecas, Zac.- Durante la primera sesión ordinaria del Comité de Inversión Pública para el Desarrollo, se aprobó una inversión superior a los más de 2 mil 109 millones de pesos, para obra pública, a ejecutarse en este 2026; con ello, se da paso a consolidar las acciones marcadas en la Agenda del Progreso.

La Coordinadora Estatal de Planeación, María Elena Pérez, señaló que la principal encomienda del Gobernador David Monreal Ávila es que en todos los municipios se realicen obras públicas; por eso, para este ejercicio fiscal se ha proyectado una cartera con 487 proyectos.

La titular de planeación explicó que los proyectos aprobados no son por ocurrencia, sino que responden a una necesidad real de la sociedad; muestra de ello es que gran parte de las obras a realizarse son por solicitud que la propia población realiza de manera directa al mandatario estatal; la otras surgen de las Plenarias Municipalistas y de la planeación institucional.

Tan sólo entre las secretarías de Obras Públicas, Agua y Medio Ambiente, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Seguridad Pública y Desarrollo Social concentran una proyección de 294 obras.

El Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, Instituto de Cultura Física y Deporte, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación tienen una programación de 193 proyectos de inversión pública.

Entre los proyectos a realizarse está el rescate de la infraestructura carretera, modernización y construcción de escuelas, la construcción de la Casa Cuna Semillitas, rehabilitación y acondicionamiento de espacios deportivos, entre otros.