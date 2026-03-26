Fortalecerá Pepe Saldívar el Guadalupe Deportivo de cara al Mundial 2026

Zacatecas, Zac.- El Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar se comprometió a seguir invirtiendo en infraestructura deportiva con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador David Monreal.

Durante su participación en la “Conferencia Mañanera del Pueblo”, dentro de la jornada nacional de Tequios en Espacios Deportivos y en el marco del mundial de futbol 2026, el edil aseguró que seguirá promoviendo el Guadalupe Deportivo con más y mejores espacios para realizar actividades de sana recreación.

“Estamos muy contentos porque esta mañana Guadalupe participó en la mañanera del pueblo, con la presentación de la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos, en el marco del Mundial de Futbol 2026”, indicó el alcalde.

Asimismo, aseguró que como parte del impulso al Deporte, en Guadalupe se construirán dos canchas de futbol soccer totalmente nuevas, esto con la finalidad de brindar más espacios a las y los deportistas.

Cabe señalar que dentro de Guadalupe Deportivo, el gobierno encabezado por Pepe Saldívar ha otorgado becas a atletas de alto rendimientos, quienes han obtenido muy buenos resultados en diferentes disciplinas, además de seguir rescatando espacios públicos y consolidando el deporte como herramienta de transformación social.

Finalmente en la conferencia mañanera también participaron el titular del Instituto de la Juventud del Estado, Mauricio Acevedo, así como su homólogo en el municipio, Aarón Basurto y el titular del Deporte municipal Cruz Moreno Zarazúa.