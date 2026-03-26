Inicia receso de Semana Santa para más de 460 mil escolares

Zacatecas, Zac.- Al concluir la jornada escolar este jueves 26 de marzo, un total de 337 mil 506 alumnas y alumnos de educación básica inician formalmente el periodo de vacaciones, que constará de dos semanas de asueto, como lo marca el Calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este viernes 27, un total de 24 mil 885 docentes y directivos acudirán a sus centros de trabajo para realizar el Consejo Técnico Escolar de marzo, a fin de diseñar las estrategias didácticas pertinentes para la mejora de la enseñanza en cada aula; posterior a ello, gozarán de una pausa académica.

El periodo de vacaciones que marca el calendario iniciará formalmente el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril, por lo que las actividades escolares se reanudarán el próximo lunes 13 de abril, en los 4 mil 785 planteles de educación inicial, básica y especial.

En el caso de las instituciones de capacitación del trabajo, nivel medio superior y superior, tendrán vacaciones más de 134 mil alumnos, y más de 16 mil docentes, directivos y personal de apoyo, quienes gozarán de una pausa académica en sus programas educativos; el periodo de asueto dependerá del calendario de actividades de cada uno de sus planteles.

Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, deseó a la comunidad escolar que disfrute de este periodo vacacional, y recordó que en la entidad se realizará una serie de actividades culturales y recreativas para que gocen de estos días de receso escolar.

La funcionaria informó que se pidió el apoyo de las corporaciones de seguridad de la entidad, cuyos titulares integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, para resguardar las escuelas en este periodo vacacional.

Además, solicitó a las comunidades escolares tener estrategias para estar al pendiente de los planteles que se quedarán solos durante los 15 días de asueto; destacó que la coordinación entre autoridades educativas, de seguridad y madres y padres de familia es la mejor fórmula para mantener protegidas las instalaciones educativas.