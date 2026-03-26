Organiza UAZ exposición colectiva “Del amor y otros mitos”

Zacatecas, Zac.- A partir de un proceso íntimo y personal, la diseñadora gráfica y estudiante de la Licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) Astrid Natalia González dio origen a “Del amor y otros mitos”, una exposición colectiva que será inaugurada el próximo 27 de marzo a las 19:00 horas en Proyecto El Muro, ubicado en la calle Abasolo #1236, en el Centro Histórico de Zacatecas.

La muestra reúne el trabajo de 20 artistas en torno a una de las experiencias más universales y complejas: el amor, y propone un espacio donde distintas miradas convergen para explorarlo desde múltiples aristas como el vínculo con las mascotas, el amor de pareja, el amor propio e incluso las ausencias y pérdidas que lo atraviesan.

“El amor es un tema muy vasto, y cada quien lo llevó desde su propia experiencia. Al final, todo conecta con él”, comparte Astrid Natalia, quien encontró en el arte una forma de atravesar un proceso personal y decidió expandir esa experiencia hacia lo colectivo.

La exposición reúne principalmente a estudiantes y egresados recientes de la Licenciatura en Artes, así como creadores de otros ámbitos como la arquitectura y el tatuaje, generando un diálogo diverso de técnicas y perspectivas. Entre las obras, el público podrá encontrar pintura, grabado, dibujo tradicional y digital, así como piezas de arte objeto.

Más allá de la muestra en sí, “Del amor y otros mitos” también representa una iniciativa que busca abrir espacios para la expresión artística fuera de los circuitos institucionales. En palabras de su organizadora, este tipo de proyectos permiten a las y los jóvenes artistas tomar en serio su práctica profesional, compartir sus procesos y generar diálogo con el público desde una mayor libertad creativa.

Con una propuesta íntima pero a la vez colectiva, la exposición invita a las y los asistentes a reconocerse en alguna de las miradas expuestas y a cuestionar sus propias ideas sobre el amor.