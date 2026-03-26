Presenta IEEZ informe de actividades de primeros meses del año

Zacatecas, Zac.- En Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se aprobaron las actas de las sesiones celebradas en diciembre de 2025 y enero de 2026, así como los informes de actividades de la Junta Ejecutiva de enero y febrero de 2026, en los que se da cuenta del avance de las acciones institucionales.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo, Jorge Chiquito Díaz de León, informó sobre la presentación de cuatro quejas ante este órgano electoral, relacionadas con presunta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y posible ventaja de cara a próximos procesos electorales por parte de un servidor público, así como, acciones vinculadas con la difusión en redes sociales de contenidos que normalizan o exaltan conductas de alto riesgo.