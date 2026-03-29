Beneficia Pepe Saldívar a mujeres jóvenes de tres municipios

Zacatecas, Zac.-El programa “Transformando el ciclo”, mismo que tiene la finalidad de romper el tabú de hablar acerca de la menstruación y apoyar con toallas sanitarias por un periodo de seis meses a mujeres adolescentes de las diversas instituciones educativas localizadas en Guadalupe, ya está alcanzando a beneficiar a más municipios.

Lo anterior lo dio a conocer el Director de la Preparatoria Daniel Camarena, ubicada en la comunidad de San Jerónimo y que cuenta con alumnado de Guadalupe, Ojocaliente y Genaro Codina, durante la entrega de kits menstruales por parte del Gobierno de Pepe Saldívar a través de la Presidenta del DIF Municipal, Paulina Hernández.

Asimismo, Marco Antonio Soto Mayorga, Director del plantel, reconoció que la actual administración ha puesto como prioridad los apoyos a la educación, recapitulando que esta misma escuela ha sido beneficiada con la construcción de una barda perimetral, así como un aula de usos múltiples y ahora con este programa dirigido a las alumnas.

Por su parte, la Presidenta Honorífica del DIF, Paulina Hernández explicó que la entrega de estos 114 kits ayudarána que en seis meses las familias de las mujeres que lo reciben se ahorren el costo de toallas sanitarias, representando un incentivo económico para las beneficiadas.

Además, invitó a otros municipios a implementar este programa en sus territorios para que más mujeres puedan romper ese tabú y reciban el apoyo tanto moral como económico durante el comienzo de esta nueva etapa de su vida.

Finalmente, cabe señalar que en la entrega participaron la Directora del DIF Municipal, Estrella Martínez Alonso; el Subsecretario de Educación Media Superior, Antonio Reyes Carlos; así como parte del cuerpo edilicio del ayuntamiento.