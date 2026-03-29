Billete de Lotería Nacional conmemora aniversario de la Ley Olimpia, hito histórico en la defensa de los derechos digitales de las mujeres

En el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la aprobación de la Ley Olimpia, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Olimpia Coral Melo, fundadora del Movimiento Ley Olimpia, develaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1741 emitido en reconocimiento a la legislación que marcó un punto crucial en la defensa de los espacios libres de violencia en el ámbito digital.

Durante la develación del billete, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que como nunca antes, Lotería Nacional ha hecho de sus emblemáticos «cachitos» una herramienta de formación y visibilización de los derechos de las mujeres. Señaló también que “este cachito de lotería, esta imagen, esta mención de la Ley Olimpia, es parte del reconocimiento a las mujeres que luchan hoy en el presente”, y calificó al movimiento como el más importante del México actual por su impacto y capacidad de convertir el dolor y resistencia en un acto profundo de activismo.

La directora general Olivia Salomón, puntualizó que Lotería Nacional se suma a esta historia de mujeres que decidieron no guardar silencio. De manera particular, reconoció la valentía de Olimpia Coral Melo, cuya historia se convirtió en una causa colectiva que hoy protege a miles de mujeres en México y en América Latina.

La titular de Lotería Nacional habló de la grandeza de este movimiento latinoamericano de mujeres tejido desde el amor, la resiliencia, la congruencia y la sororidad. Añadió que ante aquel agravio que sufrió una joven nacida en Huauchinango, Puebla, hubo dignidad y hubo resiliencia, porque Olimpia, junto con muchas otras mujeres decidió no rendirse, “no inspiraron una ley, la construyeron; la caminaron en congresos, en territorios, en espacios digitales”.

Olivia Salomón sostuvo que la Ley Olimpia cambió el paradigma de la justicia en México, porque se reconoció que lo que ocurre en el entorno digital es real, duele y marca vidas. Y enfatizó que en el Humanismo Mexicano que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum esta causa encuentra un eco profundo, porque este gobierno ha colocado en el centro la dignidad de las personas.

La activista Olimpia Coral Melo subrayó que este billete de la Lotería Nacional se traduce en un acto simbólico de justicia al movimiento, a las mujeres de territorio, a las que luchan en las calles, las sin cargos públicos y las que luchan en autonomía, las sin partidos políticos ni apoyos de privilegio ni conmemoraciones.

La fundadora de este movimiento dijo que esto no lo logró sola, “la Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que tú, para que ellas, ellos y todas las personas podamos estar seguras también en el internet”, dijo Coral Melo en esta develación realizada en el marco de los cinco años de la aprobación en México de esta ley, “habemus boleto de la Lotería, hermanas”.

En tanto que, Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó el papel pionero de México en la lucha contra la violencia digital, señalando que la Ley Olimpia posiciona al país como referente no sólo en América Latina sino en el mundo. Además, reflexionó sobre los retos que plantea el entorno digital en un contexto de transformación global.

Los datos del billete conmemorativo

Para este Sorteo Zodiaco No. 1741 se han emitido dos millones 400 mil cachitos, se realizará el domingo 12 de abril de 2026 a las 20.00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Los cachitos ya están disponibles para su adquisición en todo el país y el sorteo será transmitido en vivo por el canal YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.