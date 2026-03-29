Conoce las oportunidades profesionales de esta disciplina que es una de las más populares en el mercado laboral

La Psicología es una carrera muy importante en el área de la salud y el desarrollo humano. Actualmente existe una gran demanda de estos expertos, ya que contribuyen al bienestar de la sociedad.

La Mtra. Claudia Berenice Vera Amaro, Directora de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), habló sobre el campo laboral y mitos más comunes que rodean esta profesión.

La psicología va más allá del consultorio, ya que los profesionales del área pueden desempeñarse en múltiples lugares y escenarios, como empresas, escuelas y centros de investigación.

¿En qué puede trabajar un psicólogo?

De acuerdo con Mtra. Vera Amaro, el ejercicio profesional de la Psicología abarca distintos sectores.

Un psicólogo puede desempeñarse en:

Consultorios particulares.

Clínicas de salud mental.

Hospitales.

Empresas en el área de Recursos Humanos.

Escuelas en el ámbito psicopedagógico.

Neurociencias.

Centros de investigación.

La especialista señaló que el campo laboral no se limita únicamente a la consulta privada, ya que la formación permite intervenir en contextos médicos, educativos y organizacionales.

¿Es cierto que un psicólogo solo puede tener consultorio?

Uno de los mitos más comunes consiste en pensar que el psicólogo debe contar con un consultorio propio para ejercer la profesión. Sin embargo, esta idea no refleja la amplitud real del campo laboral.

La Mtra. Vera Amaro explicó que los profesionales de la Psicología pueden integrarse en hospitales como apoyo a las áreas médicas y de salud en general. También pueden colaborar en escuelas para brindar acompañamiento a estudiantes y padres de familia, así como ofrecer orientación emocional a quienes lo requieran.

¿En qué áreas trabajan los psicólogos dentro de las empresas?

En el sector empresarial, los psicólogos participan principalmente en el área de Recursos Humanos.

Dentro de las organizaciones pueden desempeñar funciones como:

Reclutamiento y selección de personal

Desarrollo organizacional

Mejora de relaciones interpersonales entre colaboradores

Apoyo emocional dentro del entorno laboral

Estas funciones fortalecen el clima organizacional y contribuyen al bienestar de los equipos de trabajo.

¿La Psicología también tiene campo en investigación?

Además del ámbito clínico y organizacional, la Psicología tiene presencia en centros educativos y espacios dedicados a la investigación científica. En estas áreas, los profesionales analizan el comportamiento humano, desarrollan estudios en neurociencias y generan conocimiento que impacta en la salud mental y el aprendizaje.

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La Licenciatura en la UAG ofrece una formación integral que permite a los estudiantes desempeñarse en distintos entornos profesionales, desde la consulta clínica hasta la investigación y el desarrollo organizacional.

Si te interesa conocer más sobre dónde puede trabajar un psicólogo y cómo prepararte para estas áreas, la UAG brinda un programa académico que responde a las necesidades actuales del campo de la salud mental y el desarrollo humano.