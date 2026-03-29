Llama Geovanna Bañuelos a apoyar a campesinos zacatecanos

Zacatecas, Zac.-Con el fin de minimizar el impacto del alza de petróleo en el precio final del diésel en zonas productivas de Zacatecas, por los efectos a nivel internacional, particularmente por la escalada bélica en Irán, la senadora Geovanna Bañuelos conminó al Congreso del Estado considerar un incremento en el presupuesto destinado a los programas de apoyo para el consumo de este combustible.

Lo anterior, para ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de personas en los sectores agrícola y de transporte que pueden ser afectados por el alza de los precios del combustible.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) también pidió al Congreso del Estado de Zacatecas a analizar y, en su caso, impulsar las reformas necesarias para elevar a rango constitucional local los apoyos destinados a las y los productores del campo, garantizando su permanencia y progresividad.

Y a la Secretaría del Campo, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, solicitó a remitir un informe pormenorizado sobre los apoyos otorgados para mitigar el impacto del alza del diésel, detallando el número de personas beneficiarias, montos asignados, criterios de elegibilidad y cobertura territorial en la entidad.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la senadora Geovanna Bañuelos señala que el contexto global marcado por la inestabilidad económica producto de la guerra actual en la República Islámica de Irán, ha impactado directamente en los costos de los insumos básicos que sostienen la producción y el consumo.

“México no es ajeno a esta realidad, y entidades como Zacatecas, con una profunda vocación productiva, resienten de manera inmediata las consecuencias de estas dinámicas globales. Hoy, el incremento en el precio del diésel se ha convertido en una de las expresiones más claras de esta problemática”, mencionó la legisladora.

No se trata únicamente de un ajuste en los mercados internacionales, sino de un fenómeno que golpea directamente a quienes trabajan la tierra, a quienes transportan los productos y, en última instancia, a las familias que dependen de estos bienes para su alimentación y bienestar, advirtió.

Geovanna Bañuelos resaltó que el diésel es indispensable para la operación de maquinaria agrícola, sistemas de riego y procesos de producción; mientras que en el sector transporte representa el principal insumo para la distribución de alimentos, insumos y productos a lo largo del territorio estatal y nacional.

“Su impacto se traduce en mayores dificultades para producir, transportar y acceder a bienes básicos, lo que coloca en una situación de vulnerabilidad a quienes dependen de estas actividades para su subsistencia”, detalló.

La líder parlamentaria, destacó que Zacatecas se distingue por ser una de las principales productoras de alimentos básicos a nivel nacional, lo que implica que gran parte de su actividad económica se encuentra directamente vinculada al uso intensivo de combustibles como el diésel.

Por lo que cualquier variación en su precio impacta de manera inmediata en los costos de producción y distribución; en este sentido, dijo es necesario que el Estado asuma su responsabilidad para apoyar a las y los campesinos, así como las y los transportistas.

La senadora petista reconoció que el Gobierno de Zacatecas ha implementado diversos mecanismos de apoyo dirigidos a mitigar el impacto del incremento en el precio del diésel, particularmente en beneficio de las y los productores del campo.

No obstante, no se cuenta con información pública suficiente que permita conocer con precisión cuántas personas han sido beneficiadas, cuáles son los criterios de acceso, ni si los apoyos están llegando de manera equitativa a las distintas regiones del estado.

“Esta falta de claridad dificulta la evaluación del impacto real de las políticas implementadas y limita la posibilidad de fortalecerlas o ajustarlas conforme a las necesidades del sector”, señaló.

Por ello, Geovanna Bañuelos destaca la importancia de la intervención del Poder Legislativo como responsable de vigilar el adecuado uso de los recursos públicos, así como de garantizar que los programas y apoyos implementados por el Ejecutivo estatal lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

“Como senadora zacatecana, no puedo ser indiferente ante una realidad que golpea directamente a nuestra gente. Desde el Partido del Trabajo no vamos a permitir que quienes trabajan la tierra y sostienen la economía desde abajo carguen solos con el peso de una crisis global”, concluyó.

El punto de acuerdo fue turnado a la comisión de Anticorrupción y Transparencia para su análisis y posterior dictaminación.