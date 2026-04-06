Abre INE convocatoria para Servicio Profesional Electoral Nacional

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió en días pasados la convocatoria al Concurso Público 2026 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y cuyo registro será en el periodo del 6 al 12 de abril del presente año.

El SPEN es el sistema de carrera encargado de regular el ingreso, permanencia, formación, evaluación, promoción y, en su caso, separación del personal que realiza funciones técnicas y operativas especializadas en la organización de las elecciones en México.

El total de vacantes es de 333 plazas en órganos ejecutivos y técnicos en las 32 entidades del país y cualquier persona puede concursar, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

El Concurso Público 2026 se realizará mediante un esquema basado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la paridad de género y procedimientos transparentes, conforme a los principios que rigen el SPEN.

El Concurso Público consta de nueve etapas, a saber:

Publicación y difusión de la Convocatoria;

Registro, postulación y confirmación de personas aspirantes;

Aplicación del Examen de conocimientos;

Verificación del cumplimiento de requisitos;

Aplicación de la Evaluación psicométrica;

Aplicación de Entrevistas;

Integración de la calificación final;

Designación de personas ganadoras, y

Utilización de las listas de reserva.

La convocatoria y toda la información referente al Concurso Público está publicada desde el 26 de marzo y hasta el 12 de abril en la página https://ine.mx/concurso-spen2026/, en el apartado titulado Etapa 1.

El registro y postulaciones a cargos se realizará del 6 al 12 de abril en la misma página https://ine.mx/concurso-spen2026/.

Para consultas se puede marcar gratuitamente a INETEL: 800 433 2000 o escribir al correo [email protected], con horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas (tiempo del centro).