Fonseca presenta su Tropicalia Tour 2026 en Plaza de Armas

Zacatecas, Zac.- El cantautor colombiano Fonseca ofreció una noche inolvidable en Plaza de Armas, máximo foro del 40 Festival Cultural Zacatecas, donde miles de asistentes se dieron cita para disfrutar de su Tropicalia Tour 2026.

Con una energía arrolladora y una conexión genuina con el público, el artista logró transformar el emblemático espacio del centro histórico en una auténtica fiesta musical, al interpretar temas como Eres mi sueño, Simples corazones, Vine a buscarte, Pedacito de playa, Entre mi vida y la tuya, y otros.

El público coreó sus más grandes éxitos, en un recorrido musical que destacó por su frescura y emotividad, su calidad interpretativa, que se sumó a una producción que integró un destacado diseño de luces y elementos escénicos, lo que generó una experiencia envolvente, que mantuvo a las y los asistentes cautivos de principio a fin.

Ganador de múltiples Latin Grammy, Fonseca tuvo un encuentro con medios de comunicación locales, donde compartió sus próximos proyectos musicales, y se consideró un amante de la cultura mexicana, de su gente, sus lugares y su comida; celebró y dijo que es un honor formar parte de la edición 40 de este festival.

El intérprete de “Te mando flores” y “Arroyito” ha logrado posicionarse como una figura clave dentro de la industria musical latinoamericana, y su paso por Zacatecas reafirmó ese lugar, con una velada que concluyó entre aplausos y un ambiente festivo.

El 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 vivió una jornada llena multidisciplinaria, en foros para distintas edades, que reafirmó su vocación como una de las principales plataformas culturales del país.

Desde la participación del municipio de Guadalupe en la muestra gastronómica de Pueblos Mágicos, donde se compartieron sabores tradicionales como birria, melcocha y aguas frescas, hasta intervenciones escénicas que tomaron las calles, como el pasacalles “El Quijote” a cargo de la compañía de Guanajuato, Cornisa 20.

Este lunes, el público disfrutó de propuestas para todos los públicos, en las que destacó la narración oral de Myrna Landeros, en el Foro de las Infancias, así como la presentación de la “Lotería Jarocha” del artista Alec Dempster, que acercó al público a las tradiciones veracruzanas.

En el ámbito musical, agrupaciones como Mell Music, Morfeo, Huayrapamushka y 1977 ofrecieron conciertos que abarcaron desde sonidos alternativos hasta propuestas de raíz andina, mientras que la Capilla Barroca de Zacatecas y el Quinteto de Alientos de la Universidad Panamericana destacaron por la calidad de sus ejecuciones en recintos emblemáticos.

El teatro también tuvo un papel fundamental, con puestas en escena como “Yo en una cantina”, de la Compañía Artística Griz Torrena, y “Aquí no es mañana”, de Otredad Colectivo Teatro, que aportaron miradas contemporáneas y cercanas al público.

La escena urbana se hizo presente con “Rimas del Mineral”, encabezado por Dos Achez Crew y Chumino Rodríguez, que trajo el rap a la Plazuela Goitia. La jornada cerró con gran intensidad musical, con la presencia de la alineación Comisario Pantera.