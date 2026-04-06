Saldo blanco en Semana Santa

Guadalupe, Zac.- Desde las instalaciones de la 176/a Compañía de la Guardia Nacional en la comunidad de San Jerónimo, el Gobernador David Monreal Ávila reconoció el trabajo, la valentía y el compromiso de los cuerpos de seguridad federales y estatales que han hecho posible que Zacatecas registre saldo blanco durante la Semana Santa y la primera semana del Festival Cultural Zacatecas 2026.

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera y la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el mandatario estatal expresó, a nombre del pueblo de Zacatecas, la gratitud a los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y las policías auxiliares, quienes desplegaron dispositivos de seguridad en carreteras, centros urbanos y recintos culturales para garantizar la tranquilidad de zacatecanos y visitantes.

Informó que Alfredo Salgado Vargas, quien asumió en marzo de 2026 como nuevo coordinador interino de la Tercera Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, en la región a la que corresponde a Zacatecas, visitó el estado para exhortar a la corporación al compromiso conjunto de pacificación, y destacó la buena coordinación que existe entre las distintas fuerzas de seguridad en la entidad.

Zacatecas estará atento a la orientación y coordinación para fortalecer la paz, en coordinación con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Garantizar la tranquilidad, la paz de los pueblos, la libre y sana convivencia, permite que se tenga una sociedad con tranquilidad, con desarrollo, con progreso y con bienestar”, expresó el mandatario estatal David Monreal Ávila.

Detalló que miles de turistas nacionales y extranjeros han acudido a Zacatecas con motivo de las fiestas de Semana Santa y a los eventos de la edición 40 del Festival Cultural, con un programa que comprende más de 400 actividades artísticas y culturales que incluyen teatro, pintura, artes plásticas y conciertos musicales para todas las edades y géneros.

“Vinieron miles de visitantes, han disfrutado el estado y, con ello, el acompañamiento de una derrama económica importante para los prestadores de servicio, restaurantes, hoteleros, taxistas, para todo el comercio en la ciudad y en el estado”, destacó.

Informó que también se celebraron con éxito las fiestas patronales de la Virgen de la Soledad en el municipio de Jerez, así como las festividades de Sábado de Gloria, todas bajo un esquema de seguridad coordinado que funcionó como un protocolo diseñado desde la propia Mesa de Construcción de Paz.

Selección Femenil de México en Zacatecas

El Gobernador David Monreal Ávila destacó que, por primera vez en la historia, el estado de Zacatecas será sede de un juego clasificatorio internacional de la Selección Mexicana de Futbol Femenil, encuentro programado para el próximo fin de semana.

Informó que tres cuartas partes del boletaje del estadio ya se han vendido, lo que anticipa un lleno.

Tuvieron participación en el evento el Comandante de la Decimoprimera Zona Militar, Isaac Bravo López; el Secretario de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral; el Fiscal General de Justicia Cristian Paul Camacho Osnaya; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Esquivel Cruz; el Subdelegado Regional de Programas para el Bienestar en Zacatecas, Carlos Acevedo Saucedo; el representante del Centro Nacional de Inteligencia, Óscar Lizarrarás Tornero; el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo Garza, y el Subsecretario de Operación Policial Ginés Jaime Ruiz García.