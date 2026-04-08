Mejoran instalaciones de DIF Guadalupe para hacerlo un lugar más inclusivo

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de que los 150 personas que asisten diariamente al DIF del Municipio de Guadalupe, el gobierno de Pepe Saldívar brinda mantenimiento integral a las instalaciones.

Acompañando a la Presidenta del DIF, Paulina Hernández y a la Directora Estrella Martínez, el alcalde realizó una visita de supervisión donde se trabaja en mejorar las áreas de acceso, sanitarios y de recreación.

“Estamos aprovechando que en estos días, mucha gente está de vacaciones para que cuando regresen los más de 150 niñas, niños y adultos mayores que diariamente asisten a los talleres del DIF”, indicó el edil.

Por su parte, la Presidenta Honorífica del DIF invitó a que, una vez concluyan las vacaciones, acudan a las instalaciones para que sigan aprovechando los cursos didácticos y de autoempleo que ahí se brindan de manera gratuitra.

“Aquí las y los esperamos para que sigan en los cursos que aquí con la Directora Estrellita se dan de manera gratuita, se van a encontrar con mejores instalaciones para que estén más a gusto y todo lo aprendido les sea de mejor provecho”, indicó Paulina Hernández.

Finalmente, cabe señalar que en este periodo de descanso para mucha gente, la Presidencia Municipal de Guadalupe sigue activa haciendo mejoras estructurales a diversas áreas de atención a la ciudadanía, tales como el DIF y Protección Civil, entre otras.