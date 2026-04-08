Noche espectacular en Plaza de Armas con Napoleón y Mocedades

Zacatecas, Zac.- La Plaza de Armas de Zacatecas se convirtió en el escenario de una de las veladas más memorables del Festival Cultural Zacatecas 2026, con la presentación estelar de José María Napoleón y Mocedades, quienes, por primera vez, unieron su talento en el espectáculo “Vives Tú Sinfónico”, con la colaboración especial de la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas.

Ante una multitud reunida en el corazón de la capital del estado, el llamado “Poeta de la canción” y la agrupación española ofrecieron un concierto que trascendió lo convencional, al integrar a la agrupación zacatecana en vivo, que elevó cada interpretación a una dimensión sonora envolvente.

La noche se distinguió por un recorrido por los grandes éxitos de ambos artistas, donde la nostalgia encontró nuevas formas de expresión en arreglos contemporáneos.

Antes, en un encuentro con los medios de comunicación de Zacatecas, integrantes de Mocedades hablaron de la vigencia intergeneracional de su música; José Miguel González refirió lo que ha unido a México a España, como la cultura, la arquitectura y el peso de la historia.

Respecto a la amalgama con la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, la calificaron como una agrupación maravillosa, de un gran nivel musical, y que, además, es considerada una de las mejores de la República; “les felicitamos porque ha sido un trabajo verdaderamente magistral; los zacatecanos deben valorar el nivel musical que tienen sus paisanos”.

Y agregó: “Zacatecas tiene que ser conocido en el mundo, precisamente por esto, porque es una ciudad patrimonio de la humanidad y porque en ella albergan eventos culturales de tanto nivel como éste”.

Cada pieza de este concierto estuvo marcada por la emotividad y la fuerza interpretativa que han consolidado a estos referentes de la música en español.

La fusión de voces emblemáticas con la riqueza instrumental generó momentos de profunda conexión con el público, que respondió con entusiasmo a cada interpretación, convirtiendo el concierto en una experiencia colectiva cargada de memoria y sentimiento.

La velada concluyó entre aplausos prolongados, ovación que dejó constancia del impacto de una noche que ya forma parte de la historia cultural reciente de Zacatecas.

El 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 vivió una jornada intensa y diversa, en la que los distintos foros de la capital se llenaron de literatura, música, teatro y actividades para todo público, consolidando su vocación como uno de los encuentros culturales más importantes del país.