Presentan Modelo de Fortalecimiento del Registro Público Vehicular Zacatecas

Trancoso, Zac.- En las instalaciones de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) del municipio de Trancoso, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la Presentación del Modelo de Fortalecimiento del Registro Público Vehicular (REPUVE) Zacatecas, iniciativa que representa un paso firme en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad del estado al mejorar el control, registro y seguimiento vehicular, lo que contribuye a la prevención de delitos y a la protección del patrimonio de las y los zacatecanos.

El mandatario estatal subrayó que Zacatecas fue elegido como punto de arranque nacional del programa por contar con la infraestructura tecnológica más robusta del país en materia de control vehicular, 113 arcos de monitoreo REPUVE distribuidos a lo largo y ancho del territorio zacatecano, operados de forma conjunta por el REPUVE, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

“Hoy el estado de Zacatecas vuelve a ser el primero a nivel nacional en un tema de seguridad pública”, afirmó el Gobernador David Monreal Ávila.

El sistema tecnológico integra antenas de identificación por radiofrecuencia (RFID) con cámaras de analíticos de alta precisión e iluminadores nocturnos, lo que permite identificar vehículos a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, de día y de noche.

En milisegundos, la plataforma cruza la información del chip REPUVE con la imagen capturada por la cámara, valida marca, modelo, tipo, color y número de placa; ante cualquier discrepancia, genera una alerta automática hacia el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i).

Entre el 6 de enero y el 6 de abril de 2026, los arcos instalados en la Avenida García Salinas detectaron 244 vehículos con reporte de robo, 56 con reporte confirmado y 188 con reporte activo, con alertas homologadas en 31 estados de la República.

Las capacidades del modelo van más allá de la detección de robo vehicular, el sistema identifica motocicletas sin placas, determina el número de ocupantes, detecta si el conductor porta casco, alerta sobre el uso de teléfono celular al volante y, en una de sus funciones de mayor impacto para la seguridad pública, identifica la portación de armas de fuego entre los tripulantes.

“La tecnología llegó para quedarse en materia de seguridad y de paz”, afirmó el Gobernador David Monreal Ávila.

Es modelo Zacatecas un referente nacional

Paola Aceves Sandoval, directora general del REPUVE, en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, calificó el modelo zacatecano como referente nacional.

“El REPUVE hoy no es un trámite; es un instrumento del Estado para garantizar derechos y para proteger a las personas”, señaló la funcionaria federal, al precisar que el fortalecimiento del padrón vehicular es una estrategia de seguridad nacional que busca pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo y de sistemas aislados a una verdadera red nacional de información.

El Gobernador David Monreal Ávila instruyó a Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo estatal del SESESP, así como al mando militar, a la Dirección de Tránsito y a la Secretaría de Finanzas del Estado, para ejecutar operativos vehiculares que aceleren la incorporación del parque vehicular zacatecano, que incluye motocicletas, a la plataforma.

Ratificó pleno respaldo del Gobierno de Zacatecas a la política de seguridad de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “aquí estamos listos. Aquí no hay titubeo, aquí no hay duda”.

El Director General de Autotransporte Federal, Luis Ruiz Hernández, destacó que se administra un padrón de más de 1 millón 200 mil unidades activas que operan en más de 50 mil kilómetros de carretera federal, de las cuales 75 por ciento corresponde a transporte de carga, 10 por ciento a pasaje y turismo, ocho por ciento a servicios auxiliares y siete por ciento a transporte privado.

Señaló que el problema central que viene a resolver el programa es la desconexión entre dos padrones que deberían ser uno solo, el de la Dirección General de Autotransporte Federal y el del REPUVE, porque los datos deben de ser coincidentes.

El programa permitirá a los permisionarios regularizar su situación, obtener o reponer hologramas deteriorados, robados o extraviados, y actualizar información como cambio de propietario, placas y tarjeta de circulación, dotándolos de plena certeza jurídica.

Tuvieron participación en el evento el Comandante de la Décimo primera Zona Militar, Isaac Bravo López; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el Jefe de Coordinación Policial de la Guardia Nacional en Zacatecas, Cesáreo Juventino Rojas Popoca; la Directora general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), Patricia Bugarín Gutiérrez; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el Presidente del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana, Óscar Javier Rodríguez Aguirre; los presidentes municipales de Trancoso, Antonio Rocha Romo, y Guadalupe, José Saldívar Alcalde, entre otros.