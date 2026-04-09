Avanza en Zacatecas ampliación de programa federal de acopio de frijol

Zacatecas, Zac.- Como parte de una reunión de trabajo derivada de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades estatales, encabezadas por el Gobernador David Monreal Ávila, y federales anunciaron avances en la ampliación del Programa de Acopio de Frijol del ciclo Primavera-Verano 2025, así como el calendario de cierre y nuevas acciones para fortalecer la entrega directa de apoyos al campo, sin intermediarios.

Acompañado por María Luisa Albores González directora de Alimentación para el Bienestar, y por Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que esta medida representa un acto de justicia social para el campo mexicano, al reconocer el compromiso de la Presidenta con los pequeños productores, sector que durante décadas fue relegado por modelos económicos que favorecieron a grandes productores.

Señaló que, aunque el sector agrícola mostró crecimiento en años anteriores, éste se concentró en pocos beneficiarios, lo que generó desigualdad. En contraste, dijo, los Gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado políticas públicas orientadas a que, sin intermediarios, el pequeño productor acceda al bienestar, con programas que buscan hacer rentable su actividad y garantizar una vida digna.

Subrayó que Zacatecas registró una producción histórica cercana a las 491 mil toneladas de frijol en el ciclo 2025, cifra sin precedentes que posiciona al estado como líder nacional, aportando cerca del 50 por ciento de la producción total del país, lo que contribuye directamente al objetivo nacional de soberanía alimentaria.

El Gobernador David Monreal explicó que el programa de acopio ha operado conforme a reglas claras desde su publicación, contemplando el cierre al 30 de abril con precio de garantía de 27 pesos por kilogramo. Sin embargo, ante la alta producción y la demanda de los productores, se logró una ampliación adicional gracias a la sensibilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, informó que el programa se amplió con 10 mil toneladas adicionales para Zacatecas, con un total de 30 mil toneladas distribuidas entre cinco estados, donde nuestra entidad recibió la mayor asignación por ser el principal productor.

Acompañado también por Gerardo Luis Cervantes Viramontes, titular de la Secretaría del Campo (Secampo), y por Juan Antonio Rangel Trujillo, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el mandatario estatal hizo un llamado a los productores a mantener la confianza en el programa y actuar con responsabilidad, y reconoció que el Gobierno no puede sustituir al mercado, pero sí intervenir para garantizar condiciones justas, especialmente en escenarios de sobreproducción.

Por su parte, la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, detalló que el programa en Zacatecas pasó de una meta inicial de 60 mil toneladas a 80 mil, posteriormente a 87 mil 500 y, finalmente, a 96 mil toneladas, gracias a las gestiones del Gobernador David Monreal Ávila y a la sensibilidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Informó que, al corte del 30 de marzo, se han acopiado 92 mil toneladas, con la participación de más de 11 mil 400 pequeños productores, lo que representa una inversión superior a 2 mil 500 millones de pesos destinada directamente a este sector.

Reiteró que Zacatecas concentra el 53.1 por ciento del acopio nacional, consolidándose como el principal estado en este programa, en el que ha colaborado de manera especial el Gobierno de Zacatecas con infraestructura y organización para que este esquema opere de manera exitosa.

Dio a conocer que la ampliación de 10 mil toneladas, derivada del anuncio de la Presidenta de México en su visita a la entidad, será de 16 mil pesos por tonelada. También, contempla un límite de hasta 5 toneladas por productor, que alcanza para 2 mil de ellos, y el proceso será completamente directo, sin listas, sin gestores y sin intermediarios, con el objetivo de garantizar que el apoyo llegue a quien realmente produce.

En su intervención, el Subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, anunció que el próximo 24 de abril iniciará la entrega de tres programas estratégicos para el campo zacatecano.

Ellos son la distribución de fertilizantes a 61 mil 110 productores, con un total de 28 mil 289 toneladas; además, se entregarán tarjetas del programa Producción para el Bienestar con apoyos económicos que van de 7 mil 300 a 12 mil pesos, dependiendo del tipo de producción.

Asimismo, se entregarán 3 mil 331 toneladas de semilla de frijol negro San Luis y 500 toneladas de semilla certificada de frijol pinto Saltillo, con el objetivo de mejorar la productividad en el próximo ciclo agrícola.

El funcionario enfatizó que todos los apoyos serán entregados de manera personal y directa a cada productor, sin excepción alguna. “No se permitirá que familiares, líderes, organizaciones o representantes reciban apoyos en nombre de los beneficiarios. No hay ni habrá marcha atrás en esta disposición”, subrayó.

En este sentido, autoridades de los tres órdenes de Gobierno reiteraron que queda estrictamente prohibida la entrega de apoyos a través de líderes sociales, políticos o gestores, sin importar el partido al que pertenezcan, con el fin de erradicar prácticas de intermediación que históricamente afectaron al campo.

Asimismo, se informó que los centros de acopio continúan operando en distintos municipios del estado y permanecerán abiertos hasta el 30 de abril bajo las condiciones establecidas, por lo que se exhortó a los productores a acudir directamente y evitar caer en desinformación o abusos.

Con estas acciones, las autoridades refrendaron que los Gobierno de México y el de Zacatecas mantienen su compromiso de fortalecer al campo, proteger a los pequeños productores y avanzar hacia una verdadera justicia social en el sector agrícola.