Destruyen armamento como herramienta para pacificación

Guadalupe, Zac.- En el marco de la campaña de seguridad “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el Gobierno de Zacatecas y la Comandancia de la Decimoprimera Zona Militar llevaron a cabo la destrucción de 152 armas largas, 46 armas cortas, 629 cargadores y 11 mil 262 cartuchos de diferentes calibres, asegurados en operativos interinstitucionales planificados y ejecutados bajo la coordinación de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza, encabezó el acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Decimoprimera Zona Militar.

El Comandante Isaac Bravo López subrayó el carácter estratégico de la destrucción de armamento como herramienta de pacificación, “hoy presenciamos, no únicamente un acto protocolario; es una acción concreta que contribuye a reducir los medios con los cuales se genera violencia, temor e inseguridad en nuestras comunidades”.

Destacó que el armamento destruido fue asegurado mediante operaciones coordinadas entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, las Fiscalías General de la República y del Estado de Zacatecas, y la Delegación del Centro Nacional de Inteligencia, en actuaciones con apego a la legislación en la materia y bajo la supervisión del Poder Judicial.

“Se observan los resultados y se ratifica que las acciones se construyen con hechos, con responsabilidad y con la participación de todos”, señaló.

El comandante de la Decimoprimera Zona Militar hizo una invitación formal a la ciudadanía zacatecana para sumarse al programa de canje voluntario de armas, componente preventivo de la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”. Bajo este esquema, cualquier persona puede entregar de manera voluntaria un arma de fuego, cartuchos o cualquier implemento bélico que represente un riesgo en el hogar, el área de trabajo, la escuela o la comunidad, y recibir a cambio un incentivo económico.

Enfatizó que en ningún caso se realiza indagación alguna sobre la procedencia del material entregado, no hay ninguna situación legal que pudiera presentarse al hacer la entrega.

El acto fue presidido por Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; Cesáreo Juventino Rojas Popoca, coordinador Policial de la Guardia Nacional en el Estado; Arturo Medina Mayoral secretario de Seguridad Pública; Omar Amador Escobar Figueroa, coordinador de la Zona Noroeste de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en el Estado de Zacatecas; Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal General de Justicia del Estado; Francisco Javier Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas.

Además, Diana Saucedo Nava, titular de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito; Osvaldo Cerillo Garza, secretario técnico de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado; Juan Gabriel Sosa Pinto, delegado estatal del Centro Nacional de Inteligencia; Alejandro José González, en representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Jesús Israel Porta Martínez, director general de la Policía de Investigación.