Inician entrevistas y tomas de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas

Fresnillo, Zac.- Con el propósito de devolver dignidad e identidad a personas fallecidas, los gobiernos de México y Zacatecas iniciaron, este día, con las Jornadas de Entrevistas y Toma de Muestras Genéticas, en el municipio de Fresnillo, informó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Dijo que estas actividades forman parte del fortalecimiento de acciones de identificación humana, que impulsan, en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, en el estado, el Gobernador David Monreal Ávila, para dar certeza y tranquilidad a las familias de personas desaparecidas.

Estas actividades se llevan a cabo a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Comisión Nacional y el Centro Nacional de Identificación Humana.

El funcionario refrendó el compromiso del Gobierno de Zacatecas de brindar, de manera permanente, acompañamiento a las familias de personas ausentes, con quienes se mantiene una estrecha colaboración, “brindarles el apoyo y respaldo necesario, pues nuestro trabajo es desplegar todas las acciones que requieran para lograr su localización, pero, sobre todo, porque nuestra prioridad es y será su tranquilidad”.

Everardo Ramírez Aguayo, comisionado estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó que, en este municipio, las jornadas se llevarán a cabo este jueves y viernes; pueden acudir las familias de personas desaparecidas de este lugar y de la región.

Para el fin de semana se llevarán a cabo las jornadas en la capital zacatecana y, posteriormente, en el municipio de Río Grande.

El objetivo es contar con las muestras de referencia, para realizar los cotejos continuos en el software, con datos a nivel nacional, y confirmar o descartar coincidencias de algún indicio que esté en bases de datos de otras entidades federativas.