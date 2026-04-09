Organiza Gobierno de Pepe Saldívar curso de primavera para niñas y niños de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Durante esta semana de pascua en la que niñas y niños continúan de vacaciones, el Gobierno de Pepe Saldívar a través del Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia y SIPINA, llevó a cabo el curso de primavera en el Centro Comunitario de la colonia Toma de Zacatecas y Tierra y Libertad.

Esto, con la finalidad de que los infantes que no tienen la oportunidad de vacacionar fuera de sus hogares, tengan la oportunidad de aprender y divertirse a través de diferentes actividades que les permitirán socializar, acción que es fundamental para su buen desarrollo físico, mental y emocional.

Paulina Hernández Terán, Presidenta del Sistema Municipal DIF de Guadalupe, quien acudió con un kit sorpresa de regalo para los más de 20 niñas y niños presentes, indicó que para el Gobierno de Pepe Saldívar es crucial cuidar el bienestar de la niñez, es por ello que siempre se están ofreciendo de manera gratuita este tipo de actividades.

“Jueguen, diviértanse y aprendan mucho, eso es lo que quiero para todos ustedes, porque cada uno, con estas actividades que les brindan el personal de la presidencia, desarrolla nuevas habilidades que les sirven para su sano crecimiento y los ayudan a distraerse y a separarlos un poco de la tecnología”, mencionó.

“Los invitamos para que participen en todas las actividades que realizan en el transcurso del año el Ayuntamiento de Guadalupe a cargo de Pepe Saldívar que busca fortalecer el desarrollo integral de las y los niños guadalupenses”, subrayó.

Cabe señalar que este curso, el cual fue coordinado por Luis Guillermo Flores Chávez, Subsecretario de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tuvo una duración de una semana en la que las niñas y niños se divirtieron y disfrutaron de actividades de tenis de mesa, manualidades, taller de legos, futbol, activación física, cine, entre muchas más.