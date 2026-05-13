Invierten en lo que va de la administración más de 9 mil mdp en obra pública en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Comprometido con el Progreso de Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila ha invertido, en lo que va de su administración, más de 9 mil millones de pesos en obra pública ejecutada en territorio estatal.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, al presentar ante medios de comunicación un balance detallado de los trabajos realizados en materia de infraestructura carretera durante la administración del Gobernador David Monreal Ávila.

Durante la Informativa de Zacatecas, que se llevó acabo el día de hoy, la funcionaria recordó que, al inicio del periodo gubernamental, en 2021, el panorama era crítico; apenas el 10 por ciento de las vías de comunicación del estado se encontraba en buenas condiciones, lo que representaba un desafío mayúsculo para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico.

Frente a esta realidad, el Gobierno del Estado emprendió un esfuerzo sin precedentes para transformar la red carretera y garantizar mejores condiciones de tránsito para las familias zacatecanas.

Gracias a una gestión eficiente y a la visión a largo plazo del Gobernador, se ha alcanzado una inversión histórica de más de 9 mil millones de pesos en el periodo 2021–2026 para toda la obra pública en el Estado. Esta cifra supera ampliamente lo realizado en administraciones anteriores y refleja el compromiso de consolidar a Zacatecas como un referente nacional en conectividad y desarrollo regional.

Para este Año del Progreso, la meta es atender 153 tramos carreteros, con prioridad en municipios estratégicos como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Valparaíso y Villa Hidalgo, aunque el alcance será mucho mayor.

Hasta ahora, se ha trabajado en 55 de los 58 municipios del estado, lo que demuestra la cobertura integral del programa.

Al cierre del año, se proyecta superar la meta de 3 mil kilómetros rehabilitados, cifra que marcará un antes y un después en la historia de la infraestructura zacatecana.

Rafael Sarmiento Álvarez, director del Centro SICT en Zacatecas, presentó las acciones previstas en carreteras federales para este año.

Informó que Zacatecas es uno de los 20 estados beneficiados con un tren de pavimentación, herramienta que permitirá acelerar el rescate de caminos federales.

Anunció el reencarpetamiento del libramiento pesado de la zona conurbada Zacatecas–Guadalupe, en sus 35 kilómetros de ambos sentidos, así como el fresado y colocación de carpeta asfáltica en 18.5 kilómetros del bulevar metropolitano, obras que tendrán un impacto directo en la movilidad urbana y en la seguridad vial de miles de usuarios que transitan diariamente por estas rutas.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas, en conjunto con el Gobierno de México, reafirma su compromiso de trabajar en el progreso del estado, con carreteras modernas, seguras y dignas, que fortalezcan el progreso y el bienestar de las familias.