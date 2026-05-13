Licenciatura en Fisioterapia UAZ organizó Sextas Jornadas Académicas

Zacatecas, Zac.- El programa de la Licenciatura en Fisioterapia, perteneciente a la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo las Sextas Jornadas de Fisioterapia “Movimiento y Liderazgo en Salud”, un espacio académico orientado al fortalecimiento de la formación integral de las y los estudiantes.

Durante la inauguración, autoridades universitarias destacaron la importancia de promover en las y los estudiantes no solo la aprobación de los procesos académicos, sino también el desarrollo de proyectos, investigaciones y recursos que les permitan consolidarse profesionalmente en las áreas asistencial, docente, administrativa y de investigación.

El evento contó con la presencia de la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez; del responsable del programa académico de la Licenciatura en Fisioterapia, José Luis Padilla, así como de las docentes investigadoras y organizadoras: Fabiana Esther Mollinedo Montaño, Mayra Mollinedo Montaño y Alejandra Pérez Torres, además del docente investigador Everardo Navarro Solís.

En su mensaje de bienvenida, las organizadoras subrayaron que la fisioterapia integra ciencia, humanidad y razonamiento clínico para responder éticamente a las necesidades de salud de la población. Asimismo, resaltaron la relevancia de áreas como la biomecánica, anatomía, fisiología y gerencia en salud dentro de la formación profesional de las y los fisioterapeutas.

Durante las jornadas, estudiantes de sexto semestre presentaron 14 trabajos de investigación enfocados en distintas áreas de la fisioterapia, fortaleciendo sus competencias académicas y científicas mediante el rigor metodológico y la aplicación de criterios éticos y de investigación.

La directora de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, reconoció el compromiso de docentes y estudiantes, destacando que la investigación representa una herramienta fundamental para la generación de nuevo conocimiento y la actualización permanente en una disciplina que evoluciona constantemente a partir de los avances científicos y tecnológicos.

Además, subrayó que la unidad académica cuenta actualmente con el aval nacional de la Comisión Nacional de Bioética, lo que fortalece el desarrollo de investigaciones con altos estándares éticos y metodológicos dentro del programa de Fisioterapia.

Finalmente, las autoridades universitarias felicitaron a las y los estudiantes participantes, reiterando que estas jornadas representan un espacio de aprendizaje, intercambio académico y crecimiento profesional que contribuye al fortalecimiento de la fisioterapia como disciplina comprometida con la salud y el bienestar social.