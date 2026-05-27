Avanza UAZ en innovación y mejora continua de sus programas educativos

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Coordinación de Docencia de la Secretaría Académica, llevó a cabo la segunda sesión del “Curso-Taller: SEAES y su aplicación en los Programas Educativos de las IES”, a cargo de María José Rhi Sausi Garavito, directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), y de Luz María Nieto Caraveo, asesora técnica de la instancia federal.

La jornada académica reunió a autoridades universitarias, directivos y docentes de distintas unidades académicas para reflexionar sobre los procesos de acreditación y actualización curricular, con el propósito de fortalecer, actualizar e innovar los programas educativos universitarios desde una visión de mejora continua y compromiso social.

En su intervención, el rector Ángel Román Gutiérrez se congratuló por la realización de esta actividad y aseguró que la UAZ continuará impulsando espacios de capacitación y colaboración con instancias federales para consolidar programas educativos innovadores y pertinentes, capaces de responder a las necesidades educativas y sociales de Zacatecas y de la región.

Por su parte, María José Rhi Sausi Garavito subrayó que el diálogo directo con las comunidades universitarias constituye una de las principales líneas de trabajo del SEAES, ya que permite construir estrategias y mecanismos a partir de las experiencias y necesidades de cada institución.

La funcionaria federal señaló además que esta segunda sesión del taller surge del interés y la participación mostrada por la comunidad universitaria en encuentros anteriores, particularmente en temas relacionados con la transversalización de criterios dentro de los procesos curriculares.

Finalmente, el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García, destacó que este tipo de encuentros representan acciones estratégicas para fortalecer a la universidad y consolidar sus procesos académicos y de evaluación por lo que reconoció el trabajo coordinado entre las autoridades universitarias y el SEAES para impulsar espacios que permitan a la comunidad universitaria familiarizarse con los nuevos procesos de evaluación y acreditación educativa.

Cabe destacar que la respuesta de las unidades académicas superó las expectativas, al contar con una amplia participación de docentes, coordinadores y directivos interesados en fortalecer los procesos de evaluación y autoevaluación institucional, así como en consolidar programas educativos más sólidos y pertinentes.