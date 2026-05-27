Avanza remodelación de Zacatecas Mini en La Encantada

Zacatecas, Zac.- El Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Humberto de la Torre, informó que el Parque Temático Mini Zacatecas, ubicado en La Encantada, registra importantes avances en su proceso de remodelación y rehabilitación, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, modernos y atractivos para las familias zacatecanas, como encomienda del Gobernador David Monreal Ávila.

Destacó que, bajo la gestión de la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, durante la primera etapa de intervención, se instalaron nuevos juegos infantiles y, actualmente, en la segunda etapa, continúan los trabajos con la incorporación de más módulos recreativos e interactivos.

“El Mini Zacatecas está quedando muy bonito. En esta segunda etapa habrá juegos nuevos, además de espacios pensados para la convivencia y el disfrute de las familias”, expresó.

Como parte de las mejoras, realizadas en el Año del Progreso, se construyó un auditorio con pergolado y gradas, desde donde visitantes podrán disfrutar de la vista y realizar actividades recreativas y culturales.

El funcionario adelantó que el parque contará con un nuevo sistema de videovigilancia para fortalecer la seguridad de quienes acudan al recinto; en próximos días se darán a conocer más detalles sobre las actividades y servicios que ofrecerá el renovado Parque Temático Mini Zacatecas, cuya reapertura está próxima a realizarse.