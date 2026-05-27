Consolida UAZ vínculos académicos entre México y Colombia

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Unidad Académica de Docencia Superior (UADS), tuvo una participación protagónica en el proyecto binacional “Experiencias significativas y prácticas pedagógicas de actores educativos o comunitarios en zonas afectadas por los conflictos territoriales en Colombia y México: Caracterización y construcción de alternativas de educación para la paz, la reconciliación, la memoria y la verdad”.

Este esfuerzo académico reunió a instituciones de ambos países en el Simposio Internacional de Investigación y Profundización en Estudios Pedagógicos y Sociales: Epistemologías críticas en tiempos de transformación global, organizado por la Universidad Santo Tomás en Colombia. En dicho encuentro, además de las sesiones plenarias, se realizaron actividades de campo con la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Agraria y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lo que permitió un intercambio directo de experiencias.

La representación de la UAZ estuvo a cargo de la docente investigadora, Josefina Rodríguez González del CA-184 Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación; de la docente investigadora Lizeth Rodríguez González del CA-273 Educación, Tecnología y Comunicación para Inclusión, Desarrollo e Innovación; y docente investigadora y actual directora de la UADS, Glenda Mirtala Flores Aguilera, integrante del CA-200 Innovación Tecnológica en Educación. Durante la estancia corta realizada del 19 al 23 de mayo de 2026, las académicas participaron en espacios de reflexión y análisis sobre los retos de la educación en escenarios de conflicto.

En el programa académico, Rodríguez González y Rodríguez González intervinieron en el conversatorio “La Escuela Contemporánea en los escenarios de conflicto territorial”, mientras que Flores Aguilera presentó la conferencia magistral Tecnología e Innovación Educativa en Tiempos de Transformación Global. Estas aportaciones dieron visibilidad al trabajo que la UAZ desarrolla en el ámbito de la investigación educativa.

La presencia institucional también incluyó al estudiante Juan Manuel Navarrete, de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la UADS, quien participó en el conversatorio “El rol del docente en contextos de transformación social para la paz, la memoria, la reconciliación y la verdad”. Su intervención reflejó el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción de sociedades más justas y solidarias.

Con estas acciones, la Unidad Académica de Docencia Superior, reafirma su compromiso con la generación de alternativas educativas que respondan a los desafíos sociales de nuestro tiempo. La colaboración con instituciones de México y Colombia abre caminos de diálogo y aprendizaje compartido, donde la UAZ se consolida como un puente académico que apuesta por la paz y la reconciliación desde la educación.