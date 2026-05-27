Participará Zacatecas en Primer Encuentro Nacional Deportivo de Escuelas Normales

Zacatecas, Zac..- El equipo de fútbol femenil de la Bicentenaria y Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (BENMAC) buscará conseguir el campeonato, en representación del estado de Zacatecas y de la región noreste del país, en el torneo nacional de escuelas normales.

Con la finalidad de fomentar la sana convivencia y el desarrollo de estrategias de una vida saludable en los futuros docentes, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través de la Escuela Superior de Educación Física, convocó al Primer Encuentro Nacional Deportivo de Normales.

Las competencias se realizarán del 5 al 7 de junio y se vivirán emocionantes encuentros en las disciplinas de fútbol, básquetbol y voleibol, en las ramas femenil y varonil; los partidos se desarrollarán en las instalaciones de la Escuela Superior de Educación Física, en la Ciudad de México.

La administración estatal, a través de la BENMAC, solventará los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de las atletas zacatecanas, quienes representarán a la Región Noreste, conformada por seis estados: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

A nombre del Gobernador David Monreal Ávila, la titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), Gabriela Pinedo Morales, reconoció el esfuerzo de las alumnas por cumplir en el aula y también en la cancha; las felicitó por su entusiasmo deportivo y recordó que ellas son el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de manera diferente para dar buenos resultados.

La escuadra zacatecana será comandada por Carlos Menchaca, docente de la BENMAC y director técnico del equipo en el torneo nacional; el combinado fue integrado por las mejores jugadoras de la institución.

Pinedo Morales recordó que para la administración del Gobernador David Monreal Ávila la infraestructura educativa es una prioridad, por lo que, en 2026, Año del Progreso, se invertirán más de 1 mil millones de pesos en el rescate a las escuelas, donde también se rehabilitarán y acondicionarán los espacios deportivos de los planteles, a fin de que el deporte sea una constante en la vida de las y los estudiantes.