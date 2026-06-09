Entregan obras funcionales en Bachillerato General Policial

Zacatecas, Zac.- Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la generación de espacios dignos para la juventud guadalupense, los gobiernos de Pepe Saldívar y David Monreal, realizaron la entrega de la primera etapa de la construcción de una cancha de usos múltiples y una barda perimetral en el Bachillerato General Policial, ubicado en la colonia el Carmen en el municipio.

En compañía de la Síndica, Analí Infante, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para mejorar las condiciones de los espacios educativos, brindando a las y los estudiantes instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y escolares.

“En esta colonia hicimos muchos compromisos y uno de ellos es precisamente la primera etapa de esta obra y la pavimentación de una calle principal que es la calle del Jaral y aproveché para verla y quedó muy bonita, somos un gobierno que cumple que cumple con los compromisos”, indicó.

“Y desde aquí nuestro agradecimiento al licenciado David Monreal Ávila que junto con él y con la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo es como se logran estas importantes obras de infraestructura educativa”, señaló.

Asimismo, Pepe Saldívar refrendó su compromiso con esta institución educativa en continuar con la segunda etapa para beneficio de los estudiantes, “ese es ahora mi compromiso, como cada que vengo, venimos a entregar una obra y ahora nos llevamos un compromiso y lo vamos a cumplir, con el gran equipo que tienen ustedes en el Bachillerato General Policial y el extraordinario equipo que se tiene en Guadalupe”, finalizó.

La obra tiene como principal objetivo que la comunidad estudiantil cuente con un espacio seguro, funcional y digno donde podrán realizar actividades físicas que contribuyan al mejoramiento de su salud, además de fomentar hábitos de vida saludables entre las y los jóvenes.

En su mensaje María del Rocío Hernández Esparza, directora del Bachillerato General Policial, agradeció la entrega de esta obra, ya que para ellos es un espacio muy significativo por ser tan necesario, “esto era un cerrito presidente y gracias a usted, a el comité de padres de familia y a todos nuestros alumnos y al personal docente y operativo empezamos un sueño ya hecho realidad”.

Por su parte Cristian Iván Vázquez Vaquera, alumno del Bachillerato General Policial, agradeció de forma muy sincera al presidente municipal por su apoyo “como alumno agradezco mucho todo el apoyo y de aquí en adelante esperamos poder seguir contando con usted para que esta escuela siga creciendo y siga siendo la mejor de todo Zacatecas y formemos un mejor futuro para nuestra familia, nuestro estado y sobre todo para nuestro país, muchas gracias”, indicó.

En esta entrega también acudieron Cristian Alejandro Hernández González, representante de la Secretaría de la Función Pública; así como Diana Galaviz y Francisco Solís regidores del Ayuntamiento y Margarito Cid, presidente de la Comisión de Obra.