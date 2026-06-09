Exhortan a ciudadanía a facilitar libre tránsito de vehículos de emergencia

Zacatecas, Zac.- Con la determinación de generar una cultura vial enfocada al respeto, que permita la prevención de accidentes de tránsito y una mejor movilidad urbana, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, llama a las y los automovilistas a respetar el derecho de paso de las unidades de emergencia, en la red vial del estado.

A través de autoridades de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), y en el marco de la Agenda del Progreso, se resalta la importancia de facilitar el libre tránsito de ambulancias, patrullas y camiones de bomberos, ya que cada segundo es determinante para la atención de incidentes y salvaguardar vidas humanas.

Por lo anterior, se sugiere atender criterios operativos al escuchar una sirena o distinguir luces de emergencia, como disminuir la velocidad de manera paulatina y encender la luz direccional para indicar la maniobra de movimiento, desplazando el vehículo hacia el carril derecho de la vialidad y despejar el carril izquierdo.

En lo que corresponde a las intersecciones o semáforos, permitir que la unidad de emergencia cruce primero, asegurándose de que no le sigan otros vehículos de auxilio, antes de reanudar la marcha.

Respecto a la distancia de seguridad, es de suma importancia abstenerse de seguir de cerca a las unidades de emergencia en movimiento o aprovechar el espacio despejado por éstas.

En lo que respecta a vías de un solo carril, el automovilista deberá desplazarse lo más cerca posible hacia la extrema derecha y detener la marcha por completo.

En avenidas de dos carriles, se deberá crear un pasillo central divisorio, los autos del carril izquierdo deben pegarse por completo a la izquierda, y los del carril derecho hacia esa misma línea, en lo que compete.

Es fundamental evitar el pánico y prevenir las maniobras bruscas; recomendable apagar o bajar el volumen del radio para identificar con precisión auditiva la trayectoria y procedencia de la sirena y ser cortés con otros automovilistas para crear una actuación inmediata a paso libre de las unidades de emergencia.

Con estas estrategias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) valora las acciones de prevención y actuaciones urgentes, para generar acciones encaminadas a la regeneración del tejido social, en beneficio de las familias zacatecanas.