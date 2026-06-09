Inauguran nueva ruta aérea Zacatecas-Guadalajara

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de continuar el impulso al desarrollo turístico, económico y social de la entidad, el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, en coordinación con Volaris y el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, llevó a cabo la inauguración de la nueva ruta aérea Zacatecas–Guadalajara.

Esta nueva conexión fortalece la competitividad turística de Zacatecas, al facilitar la llegada de visitantes provenientes de Jalisco y de diversos destinos nacionales e internacionales, que tienen conexión a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La ruta inició operaciones el 2 de junio de 2026 y contará con tres frecuencias semanales, los días martes, jueves y sábado, a fin de brindar una alternativa rápida y eficiente para las y los viajeros de negocios, turismo y visitas familiares.

El vuelo Zacatecas–Guadalajara tiene una duración aproximada de una hora con cuatro minutos, con salida a las 17:05 horas desde Zacatecas y llegada a las 18:11 horas a Guadalajara. En sentido contrario, el vuelo Guadalajara–Zacatecas tiene una duración aproximada de una hora con seis minutos, con salida a las 15:10 horas y llegada a las 16:14 horas.

Con esta nueva ruta, Zacatecas se integra a una red aérea estratégica que conecta con más de 65 destinos directos, en siete países, a través del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, uno de los principales centros de conectividad aérea del país.

Entre los destinos nacionales disponibles mediante conexión se encuentran Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Hermosillo y Culiacán, así como importantes destinos turísticos de playa como Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán e Ixtapa-Zihuatanejo.

Asimismo, la conectividad internacional permite enlazar a Zacatecas con ciudades estratégicas de Estados Unidos, entre ellas, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, San Francisco, Seattle, Oakland, Nueva York y Orlando; además de destinos en Canadá como Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary.

La red aérea también contempla conexiones con Centro y Sudamérica, mediante vuelos hacia Bogotá, Ciudad de Panamá y San José, Costa Rica, así como con Europa, a través de la ruta directa Guadalajara–Madrid.

Con esta acción, enmarcada en el Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de continuar la generación de condiciones que impulsen la conectividad, el turismo y el desarrollo económico, a fin de consolidar al estado como un destino cada vez más accesible, competitivo y conectado con México y el mundo.