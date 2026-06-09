Preparan Festivales de Día de Muertos y de Luces de Navidad 2026

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de formalizar los trabajos de planeación y coordinación de dos de las celebraciones más emblemáticas del estado, se llevó a cabo una reunión de organización del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2026 y del Festival de Luces de Navidad Zacatecas 2026, encabezada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal.

En el encuentro participaron enlaces de diversas dependencias del Gobierno de Zacatecas y aliados estratégicos, quienes sumarán esfuerzos para garantizar el éxito de ambos festivales, que año con año fortalecen la identidad cultural, promueven la convivencia familiar y atraen visitantes de distintas regiones del país.

Durante la reunión, la señora Sara Hernández de Monreal anunció el calendario preliminar del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2026, que dará inicio el próximo 26 de octubre, con una serie de actividades culturales y artísticas, enmarcadas en la Agenda del Progreso.

Detalló que el 28 de octubre se llevará a cabo el recorrido por los arcos y espacios decorados; el 30 de octubre se realizará el tradicional y esperado Gran Desfile de Día de Muertos, considerado uno de los eventos más representativos de esta celebración; el 31 de octubre tendrá lugar un gran concierto alusivo a esta festividad.

Como parte de las novedades para la edición 2026, reiteró que Oaxaca será el estado invitado, lo que permitirá a familias zacatecanas y visitantes conocer y disfrutar una muestra de las tradiciones, expresiones artísticas y culturales que distinguen a esta entidad, reconocida por la riqueza de sus celebraciones del Día de Muertos.

Respecto al Festival de Luces de Navidad Zacatecas 2026, se informó que las actividades comenzarán el 1 de diciembre, con lo que se dará paso a una temporada llena de color, espectáculos y actividades para las familias zacatecanas y visitantes.

El tradicional Gran Desfile Navideño se llevará a cabo el 17 de diciembre, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la temporada decembrina.

Durante la reunión, se reiteró la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación de aliados estratégicos para fortalecer la organización de ambos festivales, que se han convertido en referentes culturales y turísticos del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, reafirma su compromiso de impulsar actividades que promuevan la cultura, las tradiciones y la convivencia familiar, fortaleciendo el orgullo e identidad de sus habitantes.