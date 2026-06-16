Capacita UAZ a prestadores de servicios turísticos en promoción y comunicación

Zacatecas, Zac.- Prestadores de servicios turísticos participaron en la capacitación titulada “Técnicas de promoción y comunicación turística”, impartida por Omar Eduardo Contreras Delgado, docente especialista en comunicación y tecnologías informáticas. La actividad fue organizada por la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito central del curso fue dotar a las y los participantes de herramientas, estrategias y habilidades para comercializar destinos, productos y servicios turísticos de manera eficiente, así como diseñar experiencias adaptadas a las tendencias actuales del mercado.

Durante el desarrollo de la capacitación se destacó la importancia de analizar y comprender el mercado turístico, incluyendo las tendencias y los comportamientos de los turistas. Los contenidos abordados incluyeron: turismo y comunicación integrada al marketing; fundamentos de la promoción turística; imagen y marca turística; técnicas tradicionales de promoción; nuevas técnicas de promoción; y promoción digital y nuevas tecnologías.

El evento académico contó con la presencia de Leticia Zavala Contreras, del área de Capacitación de la SECTUR, y de Araceli Graciano Gaytán, responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, quienes resaltaron la relevancia de esta iniciativa para fortalecer la profesionalización del sector turístico.