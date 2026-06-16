Niñas y niños de Casa Cuna Plácido Domingo presentarán muestra de teatro de sombras “Recuerdos entre Alas”

Zacatecas, Zac.- Como resultado del trabajo artístico y formativo que promueve el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, en favor de la niñez y la adolescencia, infantes del Semillero Creativo de Pintura, Teatro y Danza de la Casa Cuna “Plácido Domingo” presentarán la muestra de teatro de sombras “Recuerdos entre Alas”, una puesta en escena que refleja su creatividad, sensibilidad y talento.

La presentación se llevará a cabo el próximo 23 de junio, a las 11:00 horas, en la Caja Negra del Centro Estatal de las Artes, ubicada en Lomas del Calvario 105, en el Centro Histórico de Zacatecas.

Esta actividad forma parte de la estrategia de formación cultural que se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, y busca generar espacios de expresión artística para niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo su desarrollo integral, mediante disciplinas como la pintura, el teatro y la danza.

“Recuerdos entre Alas” es una muestra creada y protagonizada por las y los integrantes del Semillero Creativo de Casa Cuna “Plácido Domingo”, quienes, a través de la técnica de teatro de sombras, compartirán historias, emociones y experiencias construidas durante su proceso de aprendizaje.

Con estas acciones, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), que preside la señora Sara Hernández de Monreal, refrenda su compromiso de brindar a la niñez espacios que favorezcan su crecimiento emocional, cultural y social, promoviendo el arte como una herramienta de transformación y bienestar.

La invitación está abierta al público para acompañar y reconocer el esfuerzo de las niñas y niños participantes, quienes mostrarán el resultado de meses de trabajo, dedicación e imaginación, en este encuentro artístico denominado “Tiempo de Cosecha”.