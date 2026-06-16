Se ubica Zacatecas en segundo lugar con mayor reducción en homicidios dolosos

Ciudad de México.- El estado de Zacatecas se ubicó como el segundo con mayor reducción en su promedio diario de homicidio doloso, con una baja del 63 por ciento, al comparar el periodo de enero a mayo de 2025 contra el mismo lapso de 2026, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado día en La Mañanera del Pueblo, que encabeza la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El comportamiento a la baja en Zacatecas es resultado directo de la estrategia de pacificación que instrumenta el Gobierno del Estado, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, en permanente coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, un modelo de trabajo conjunto que ha permitido sostener la tendencia descendente en la incidencia delictiva del estado.

Los datos, con cifras consolidadas al 31 de mayo de 2026 e información de las 32 fiscalías estatales del país, fueron expuestos por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, quien colocó a Zacatecas entre las tres entidades con mejores resultados a nivel nacional, junto con San Luis Potosí con un 81 por ciento, y Quintana Roo, este último con una baja del 60.8 por ciento.

“Estos resultados muestran el impacto tangible de la coordinación del gabinete de seguridad con las entidades federativas”, subrayó la funcionaria federal al detallar que son 28 las entidades que presentaron una disminución en su promedio diario de homicidios dolosos en esta comparación.

En el desglose por entidad federativa correspondiente a los primeros cinco meses de 2026, Zacatecas figuró entre las entidades con menor número de víctimas con 34 casos, que lo ubican en séptimo lugar nacional, equivalentes al 0.4 por ciento del total nacional, una cifra que se mantiene muy por debajo del promedio nacional, ubicado en 238.03 casos por entidad.

A nivel nacional, el reporte destacó que el promedio diario de homicidio doloso disminuyó 46 por ciento entre el inicio de la actual administración federal y el cierre de mayo de 2026, al pasar de 86.9 a 47.3 homicidios diarios, equivalente a 39 homicidios menos por día.

Se destacó que mayo de 2026 se consolidó como el mes con el promedio diario más bajo de los últimos 12 años, mientras que el promedio de enero a mayo, de 50.4 casos diarios, fue el más bajo desde 2016.