Instalan cubierta en comedores estudiantiles de Villa de Cos

Villa de Cos, Zac.- Con el objetivo de impulsar el sano esparcimiento y el desarrollo integral de las juventudes, el Gobierno de Zacatecas, por medio del Instituto de la Juventud (Injuventud), realizó la colocación de la cubierta para el área de desayunadores en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez), Plantel Chupaderos, del municipio de Villa de Cos, como parte del programa “Transformando Espacios para las Juventudes”.

Con la representación del Gobernador David Monreal Ávila, Mauricio Acevedo Rodríguez, director del Injuventud, indicó que, con este programa, se busca fomentar la rehabilitación y el equipamiento de espacios públicos mediante el trabajo coordinado con los gobiernos municipales y las instituciones educativas, a fin de promover actividades formativas, preventivas y recreativas que mejoren la calidad de vida de las juventudes de la entidad.

Esta acción, integrada en la Agenda del Progreso, es una segunda etapa del proyecto, la cual consistió en la colocación de la cubierta tipo tejaban en el área de los desayunadores de este plantel.

La inversión total de este proyecto fue de 128 mil pesos, en conversión con el Cecytez, plantel Chupaderos de Villa de Cos.

Con estas acciones, dijo el funcionario, el Gobierno de Zacatecas refrendan el compromiso de generar espacios dignos y funcionales que promuevan el bienestar, progreso y participación de las juventudes.

Julio César Ortiz Fuentes, director general del Cecytez, agradeció al Gobernador David Monreal Ávila el apoyo recibido, a través del Instituto de la Juventud, ya que cada obra, que beneficia a miles de jóvenes zacatecanos, representa el gran compromiso con este sector de la entidad.

En este evento estuvieron presentes Erika María Castro, directora del plantel; David Jasso, director académico; así como Rocío Guajardo e Irene Juárez, presidenta y tesorera de la mesa directiva de padres de familia, respectivamente.