La Enfermería debe integrar tecnología sin perder el enfoque humano

Especialista destaca el papel de la enfermería en la adopción de la inteligencia artificial y la cirugía robótica

El principal desafío de la enfermería ante la cirugía robótica y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las ciencias de la salud no es aprender a operar nuevas tecnologías, sino integrarlas sin perder de vista la atención humana y la seguridad del paciente.

Así lo afirmó la Lic. Verónica Esmeralda Razo Magaña, Supervisora de Áreas Quirúrgicas del Hospital Ángeles del Carmen, durante el VI Congreso Nacional de Enfermería de Zapopan: “Enfermería como pilar del sistema de salud: Retos y oportunidades 2026”, realizado en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

La especialista impartió la conferencia “Tecnología, inteligencia artificial y digitalización en la práctica de la enfermería”, en la que expuso diversas herramientas tecnológicas que pueden mejorar la eficiencia del personal de enfermería y optimizar la atención médica.

IA para fortalecer la gestión hospitalaria

Durante su participación, explicó que la Inteligencia Artificial puede apoyar procesos como la gestión hospitalaria, la administración de recursos y el seguimiento de pacientes, facilitando parte de las tareas diarias del personal de salud.

Sin embargo, enfatizó que ninguna tecnología puede sustituir el trato humano, que sigue siendo fundamental en cada etapa de la atención médica.

El papel de la enfermería en la cirugía robótica

La ponente también abordó el uso del robot Da Vinci, una de las tecnologías más avanzadas en cirugía robótica, y destacó la importancia de que las enfermeras y enfermeros conozcan su funcionamiento para garantizar procedimientos seguros y eficientes.

Señaló que la participación del personal de enfermería es esencial durante las tres fases del proceso quirúrgico:

Fase preparatoria

Preparación del robot.

Gestión de materiales.

Preparación del paciente.

Fase intraoperatoria

Acoplamiento del equipo.

Enfermería instrumental.

Enfermería circulante.

Fase postoperatoria

Desacoplamiento del robot.

Asistencia final al paciente.

Mantenimiento del equipo.

Retos para la enfermería en cirugía robótica

Entre los principales desafíos que enfrenta el personal de enfermería en este campo, la especialista destacó:

Capacitarse en el manejo del robot y sus componentes.

Adaptarse a nuevas formas de trabajo dentro del quirófano.

Incrementar la especialización del personal de enfermería.

Promover una mayor participación de enfermeras y enfermeros en los comités de cirugía robótica y en la toma de decisiones.

Finalmente, Razo Magaña destacó que la enfermería tiene un papel clave en la incorporación de nuevas tecnologías al sector salud, ya que debe encontrar un equilibrio entre la innovación digital y la atención humanizada que caracteriza a la profesión.