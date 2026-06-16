Realizarán vasectomías sin bisturí gratuitas

Zacatecas, Zac.- Para garantizar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, y en el marco de las actividades del Año del Progreso, el Gobierno de Zacatecas ofrecerá, de manera gratuita, procedimientos de vasectomía sin bisturí, en distintas unidades médicas del estado.

El jueves 18 y viernes 19 de junio, los procedimientos se realizarán en el Hospital General Zacatecas; el viernes 19 también se ofrecerá este método de anticoncepción en los Hospitales Generales de Fresnillo y Jerez, así como en los Centros de Salud de Zacatecas y Río Grande.

El sábado 20 y el domingo 21, se brindará el servicio en el Hospital Comunitario de Juchipila.