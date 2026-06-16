Llama municipio de Guadalupe a no tirar basura para evitar desbordamientos de arroyos

Zacatecas, Zac.- Gracias al trabajo de prevención realizado por el área de Servicios Públicos y Obras Públicas del municipio de Guadalupe de desazolve de arroyos y limpieza de cunetas y alcantarillas, en esta temporada de lluvias se evitaron problemas fuertes de inundaciones en la ciudad, sin embargo a pesar de esos esfuerzos aún se detectaron puntos donde tras la limpieza, se siguió arrojando basura.

En tan solo tres días, personal del municipio ha levantado cerca de 11 toneladas y media de basura, muebles y lodo, los cuales en días pasados ante las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo de la vialidad Siglo XXI, lo que causó encharcamientos de 30 centímetros en la avenida Villas del Vergel.

“Antes de la temporada de lluvias hicimos un trabajo de limpieza en cunetas, alcantarillas y arroyos, lo cual derivó en que al inicio de estas lluvias no hubiera tantos reportes, salvo en la avenida Villas del Vergel, donde a causa de que algunas personas continuaron arrojando basura, el arroyo que pasa a espaldas de la avenida se desbordó”

“El llamado es a la población, tanto a que coloquen la basura en su lugar y no en pasos naturales de agua, además de reportar a las autoridades a quien esté arrojando basura a arroyos y afluentes de agua”, indicó el Coordinador de Protección Civil, Jonathan Díaz.

Finalmente, el municipio de Guadalupe seguirá con el monitoreo constante durante esta época de lluvias y continuará con el despeje de alcantarillas y cunetas, además del desazolve de arroyos para evitar mayores afectaciones.