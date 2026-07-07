Gracias a buen ejercicio administrativo liquida Pepe Saldívar deuda histórica

Foto: Alexis Camarillo

Zacatecas, Zac.- De acuerdo con un documento emitido por la institución financiera Banobras, el día de hoy el municipio de Guadalupe encabezado por Pepe Saldívar, ha terminado de pagar en su totalidad el empréstito de 180 millones de pesos solicitado por el ex alcalde Roberto Luévano en el año 2013 y que con intereses subió a más de 340 millones de pesos.

Este recurso, del cual no existen evidencia que haya sido aplicado para generar algún beneficio para Guadalupe y del que no hay una clara idea de su destino final, fue liquidado por la actual administración, destacando que durante 12 años las y los guadalupenses pagaron a través del predial y de otros servicios.

“Lo ideal es que en estos 12 años, el impuesto predial se destinara en su totalidad a generar más obras sociales, más carreteras, más hospitales, más drenajes, más espacios deportivos, más bacheo, sin embargo parte de este recurso estuvo secuestrado para destinarlo a pagar este empréstito irresponsable y grosero”

“Quiero destacar el buen equipo que conforma este gobierno municipal, emanado de la cuarta transformación, pues no hemos dejado de pagar la deuda, hemos cumplido con el IMSS y con el SAT, además de que nosotros sí construimos clínicas, centros de salud, canchas deportivas de primer nivel, estamos rehabilitando vialidades junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador David Monreal; gestionamos las viviendas del bienestar, el Hospital de Especialidades, además de que el INEGI nos ha reconocido como el motor económico del Estado”, indicó el alcalde.

Por su parte, la Síndica municipal, Analí Infante destacó la diferencia entre los gobiernos emanados del PRIAN y los que han surgido de la cuarta transformación, pues “mientras ellos endeudaron y engañaron a la gente, nosotros liquidamos deudas, construimos bienestar y progreso de la mano de las y los ciudadanos”, manifestó.

Además, como representante jurídica del ayuntamiento, adelantó que ya se está buscando la estrategia para evitar que futuras administraciones se endeuden con facilidad, pues ya se está sentando un precedente de que se puede hacer obra y cumplir con sus obligaciones gubernamentales sin solicitar un solo peso de deuda.

Asimismo, el Secretario de Finanzas Municipal, Jesús Rodríguez del Muro, reconoció el compromiso por parte de las y los regidores así como de todo el equipo técnico de la tesorería, pues se está logrando tener finanzas sanas.

“Por instrucciones de nuestro Presidente Municipal y con las buenas decisiones de este cabildo, hemos cumplido con el pago de deudas heredadas y hemos podido destinar recurso a obras sociales prioritarias, además de generar las condiciones ideales para que Guadalupe sea un territorio fértil para la economía local, nacional e internacional”, concluyó.