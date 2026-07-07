Listo curso de verano de Educación y Seguridad Vial

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y fomentar una movilidad más segura y responsable, el Gobierno del Estado de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, celebrará el V Curso de Verano de Educación y Seguridad Vial para la Población Zacatecana.

El curso se llevará a cabo del 20 al 31 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón Sombrerete de las instalaciones de la Feria, y contará con cupo limitado.

Durante esta capacitación, las y los participantes adquirirán conocimientos teóricos y prácticos en seguridad vial, primeros auxilios, conducción vehicular y mecánica básica, con el propósito de fortalecer sus habilidades para una conducción responsable, prevenir accidentes y fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito, contribuyendo así a una movilidad más segura para todas y todos.

Esta iniciativa busca brindar herramientas que contribuyan a formar conductores más conscientes, promover el respeto al reglamento de tránsito y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, en beneficio de la población zacatecana.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes a través de WhatsApp al número 492 257 1479.